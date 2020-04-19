У масці та з трьома собаками: вагітна Софі Тернер на карантинній прогулянці з чоловіком
Зірка телесеріалу "Гра престолів" чекає на появу первістка. Попри суворі карантинні обмеження Софі Тернер влаштовує прогулянки Лос-Анджелесом разом з чоловіком і домашніми улюбленцями. Під час своїх виходів пара дотримується заходів безпеки.
Голлівудській зірці не вдається уникнути уваги папараці навіть в умовах карантину. Попри те, що в Америці вирує коронавірус, Софі Тернер вирішилася не залишатися у чотирьох стінах та час від часу влаштовує прогулянки разом з чоловіком.
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Під час останнього виходу подружжя супроводжувало три собаки – хаскі, лабрадор і коргі. Судячи з усього, вагітну британську акторку не бентежить загроза зараження, проте вона не забуває й про засоби безпеки – захисні маски. Для прогулянки вона обрала зручне вбрання, яке не акцентує на її округлому животику.
Софі Тернер одягла сіре худі Anine Bing, яке посідає улюблене місце в її буденному гардеробі. Look доповнили світлі домашні штани з геометричним малюнком та зручні капці. Зірка доповнила свій образ окулярами, а волосся зібрала у високий пучок.
Нагадаємо, що на початку лютого інсайдери сповістили про майбутнє поповнення у родині американського співака Джо Джонаса та 24-річної Софі Тернер. Зіркова пара не поспішає публічно заявляти про вагітність акторки, а майбутня матуся зумисне приховує округлий живіт за об'ємним одягом.
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