24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У масці та з трьома собаками: вагітна Софі Тернер на карантинній прогулянці з чоловіком

- Читать новость на русском
Софі Тернер на карантинній прогулянці з чоловіком / Instagram / @sophiet

Зірка телесеріалу "Гра престолів" чекає на появу первістка. Попри суворі карантинні обмеження Софі Тернер влаштовує прогулянки Лос-Анджелесом разом з чоловіком і домашніми улюбленцями. Під час своїх виходів пара дотримується заходів безпеки.

Голлівудській зірці не вдається уникнути уваги папараці навіть в умовах карантину. Попри те, що в Америці вирує коронавірус, Софі Тернер вирішилася не залишатися у чотирьох стінах та час від часу влаштовує прогулянки разом з чоловіком. 

Читайте також У шкіряній мінісукні: Ана де Армас обрала пікантне вбрання для виходу з Беном Аффлеком

Під час останнього виходу подружжя супроводжувало три собаки – хаскі, лабрадор і коргі. Судячи з усього, вагітну британську акторку не бентежить загроза зараження, проте вона не забуває й про засоби безпеки – захисні маски. Для прогулянки вона обрала зручне вбрання, яке не акцентує на її округлому животику. 

Софі Тернер одягла сіре худі Anine Bing, яке посідає улюблене місце в її буденному гардеробі. Look доповнили світлі домашні штани з геометричним малюнком та зручні капці. Зірка доповнила свій образ окулярами, а волосся зібрала у високий пучок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Just Jared (@justjared)

Нагадаємо, що на початку лютого інсайдери сповістили про майбутнє поповнення у родині американського співака Джо Джонаса та 24-річної Софі Тернер. Зіркова пара не поспішає публічно заявляти про вагітність акторки, а майбутня матуся зумисне приховує округлий живіт за об'ємним одягом. 

Автор: Марина Джура
Теги: Стиль і мода Новини LifeStyle LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:43 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан
сьогодні 14:34 Навколо традицій: як святкують Пасху в різних регіонах України
Юлія Девда
сьогодні 13:10 З якого регіону писанка: Великодній тест
Настя Сукач
сьогодні 12:05 Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
Квітослава Туз
сьогодні 11:00 Великодні традиції і прикмети: яка Пасха – така й доля
Квітослава Туз

Новини
Більше новин