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У масці та з тюльпанами: Оля Цибульська опублікувала чарівну світлину

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Оля Цибульська / Instagram / @cybulskaya

Популярна українська телеведуча та співачка Оля Цибульська опублікувала чарівне весняне фото, на якому постала в незвичному, проте актуальному образі. Знаменитість зображена в захисній масці та з тюльпанами в руках.

Зірки шоу-бізнесу на карантині все частіше діляться з шанувальниками яскравими світлинами. Вони дають поради щодо корисного проведення часу вдома, розповідають особисті історії або ж просто поширюють нові фотографії. Серед цих людей є і народна улюблениця Оля Цибульська. 

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На особистій інстаграм-сторінці співачки з'явився кадр, де вона зображена у захисній масці та з букетом фіолетових тюльпанів в руках. Її волосся гарно вкладене, а на обличчі сяє легенький макіяж з нафарбованими віями. Вуха ведучої прикрашають невеликі сережки-кільця.

У дописі Цибульська поділилася своїми міркуваннями щодо стосунків з чоловіками.

Продовжи речення: нервуюсь, коли він... Якщо їсти еклери – то до останнього в коробці. Якщо сваритись –то до сказу і не через дрібний побут. Бо якщо тебе бісять його шкарпетки – то справа не в них. Просто ти собі брешеш і живеш з тим, кого не любиш,
– підписала фото Оля. 


Оля Цибульська в масці та з тюльпанами / Instagram / @cybulskaya

Автор: Христина Кобак
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Оля Цибульська
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