У Мексиці знайшлась зникла акторка Наталія Андрейченко

Радянська акторка Наталія Андрейченко, яка більше доби не виходила на зв'язок, знайшлась. Зірка відпочивала у Мексиці та вирішила влаштувати мандрівку до "спеціального поселення", де не користуються мобільними телефонами.

Про це 63-річна акторка розповіла на інстаграм-сторінці. Наталія Андрейченко, найбільш відома за роллю у радянському фільмі "Мері Поппінс, до побачення", записала відеозвернення до прихильників, в якому розповіла про ситуацію щодо її зникнення.

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Акторка зізналась, що гостювала у своєї подруги в мексиканському місті Канкун, після чого поверталась до свого помешкання. Біля дому чекала машина, яка відвезла її у "спеціальне поселення", де не користуються мобільними телефонами. Тому на добу Наталія Андрейченко вимкнула всі соцмережі та пристрій, щоб по-справжньому відпочити. А от попередити рідних і своїх менеджерів вона забула.

"Коли я приїхала від своєї подруги Марет додому, на мене вже чекала машина, щоб відвезти за 2,5 години від моря у глибину джунглів. Там організовано спеціальне поселення з цікавими духовними лідерами з різних країн світу: італійцями, аргентинцями і німцями. Вони мене дуже добре знають. Коли мене до них привезли, у мене на грудях вже була табличка "silence"/"мовчання". У цьому дивовижному місці ти перебуваєш у цілковитій самоті і ніхто не має право тебе потурбувати.", – поділилась вона.

До мексиканського помешкання Наталія Андрейченко повернулась тільки через добу, тому, ввімкнувши телефон, побачила чимало повідомлень і пропущених викликів. Радянська акторка не приховує, що вражена від такої уваги небайдужих людей, які переживали за її долю та били на сполох, щоб врятувати її. Тому Наталія Андрейченко вирішила вибачитись, що змусила всіх хвилюватись.

Як відомо, про зникнення акторки оголосили 27 січня. Менеджери Наталії Андрейченко розповіли, що зірка відпочиває в Мексиці та не виходить на зв'язок. Окрім цього, напередодні "зникнення" 63-річна зірка радянського кіно скаржилась на погане самопочуття, тому рідні переживали, чи вона не опинилась у місцевих шпиталях. Додавало хвилювання й те, що Наталія Андрейченко сама сіла за кермо машини.