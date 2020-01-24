У мене був посттравматичний синдром, – Тіна Кароль про те, як пережила смерть чоловіка

Українська співачка Тіна Кароль взяла участь у новому випуску програми "Слава+", що виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Там зірка розповіла про втрату чоловіка та його поради уві сні.

В інтерв’ю "без купюр" (тобто без скорочень, опущень або вилучення інформації, – LifeStyle 24),як це назвала Тіна Кароль, вона зізналась, що одним з її найбільших страхів є бути ніким не коханою. У житті вона досі сумує за чоловіком Євгеном Огіром, який помер у 2013 від раку шлунку.

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Співачка рідко кому довіряє свої секрети, тому зазвичай усі проблеми чує лише її подушка. Вперше артистка зізналась, що "ожила" лише рік-пів року тому, оскільки весь цей час у неї був посттравматичний синдром після смерті чоловіка.

Посттравматичний синдром – це тоді, коли здається, що все буде окей, ти тримаєшся, але це страхи. Це абсолютно по-іншому,

– зізналася Тіна.

"Знайти шлях і пройти – це різні речі. Ти можеш здогадуватися, як мені було, але вважай, що все було в тумані. Скільки немає Жені? З 2013 року. Я завжди буду говорити про це: він мій чоловік, моє життя, моя доля", – константувала зірка.

Жінка додала, що її чоловік навіть після смерті досі допомагає їй у сні вирішувати деякі проблеми. Була навіть ситуація, коли вона хотіла відмовитися від одної пропозиції, але Огір уві сні порадив вчинити інакше. І вона прислухалася. І хоч у їхньому подружжі Євген був запальним, а Тіна була зазвичай мовчазною та спокійною, то тепер всі емоції вихлюпує на сцені.

"Всі тури збудовані на тому, що я реально відчуваю. Мої внутрішні двійники-істерички вийшли на сцену в червоних сукнях, борються зі мною і протидіють", – додала Кароль.

Більше про життя Тіни Кароль – у спецвипуску СЛАВА+: