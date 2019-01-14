"У мене немає дому": український гурт "Один в каное" випустив свій дебютний кліп

Український гурт зі Львова вперше за свою творчість презентував відеокліп на ліричну пісню "У мене немає дому". Лише за дві години після публікації роботи, кліп переглянули майже 9 тисяч разів.

Про вихід першої відеороботи представники гурту повідомили на Facebook-сторінці.

"Хочемо поділитись з вами нашим кліпом на пісню "У мене немає дому". Дякуємо режисеру Володимиру Власенко, знімальній команді та акторам. А також усім нашим слухачам, які підтримують нас та надихають творити музику "Один в каное"", – звернулись до шанувальників музиканти.

Читайте також: Знаменита пісня Леонтовича "Щедрик" зазвучала в техно-версії: відеоробота українських митців

Один в каное – У мене немає дому: дивитись відео онлайн

У дебютному відеоролику можна побачити, як хлопчик блукає горами та натрапляє на кількох уявних друзів. Через непорозуміння з батьками він потрапляє в світ дитячих фантазій, де знаходить відраду у спілкуванні з фантастичним створінням та чоловіком, що нагадує козака.

Виявляється, що навіть в уявних друзів є свій дім, куди їм час повертатись, і врешті-решт їхня подорож – це замкнуте коло, яке знову приводить хлопчика до знайомого дому,

– розповіла вокалістка гурту Ірина Швайдак виданню Liroom.

Композиція "У мене немає дому" увійде в наступну платівку музикантів. Музиканти також анонсували весняний тур, до якого увійшло шість міст України: Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Дніпро, Одеса та Київ.

Що відомо про гурт "Один в каное"?Львівські музиканти створили свій колектив ще у 2010 році, де з кількох незнайомих між собою людей залишилось лише троє, що й стали основним складом гурту – Ірина Швайдак, Устим Похмурський та Ігор Дзіковський. Протягом 8 років творчості музиканти не користувались послугами продюсерів, а самі просували свій продукт. Вони взяли участь в багатьох музичних фестивалях, зокрема, у 2012 році були запрошені в Москву на конкурс Metro On Stage, де отримали перемогу. Внаслідок військової агресії зі сторони Росії гурт відмовився від виступів в сусідній країні. У 2016 році "Один в каное" випустив довгоочікуваний однойменний альбом, у який увійшло 25 пісень.