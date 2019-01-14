"У мене немає дому": український гурт "Один в каное" випустив свій дебютний кліп

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Солістка гурту "Один в каное"
Солістка гурту "Один в каное" / Facebook / @Один в каное

Український гурт зі Львова вперше за свою творчість презентував відеокліп на ліричну пісню "У мене немає дому". Лише за дві години після публікації роботи, кліп переглянули майже 9 тисяч разів.

Про вихід першої відеороботи представники гурту повідомили на Facebook-сторінці.

"Хочемо поділитись з вами нашим кліпом на пісню "У мене немає дому". Дякуємо режисеру Володимиру Власенко, знімальній команді та акторам. А також усім нашим слухачам, які підтримують нас та надихають творити музику "Один в каное"", – звернулись до шанувальників музиканти.

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Один в каное – У мене немає дому: дивитись відео онлайн

У дебютному відеоролику можна побачити, як хлопчик блукає горами та натрапляє на кількох уявних друзів. Через непорозуміння з батьками він потрапляє в світ дитячих фантазій, де знаходить відраду у спілкуванні з фантастичним створінням та чоловіком, що нагадує козака.

Виявляється, що навіть в уявних друзів є свій дім, куди їм час повертатись, і врешті-решт їхня подорож – це замкнуте коло, яке знову приводить хлопчика до знайомого дому,
– розповіла вокалістка гурту Ірина Швайдак виданню Liroom.

Композиція "У мене немає дому" увійде в наступну платівку музикантів. Музиканти також анонсували весняний тур, до якого увійшло шість міст України: Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Дніпро, Одеса та Київ.

Що відомо про гурт "Один в каное"?Львівські музиканти створили свій колектив ще у 2010 році, де з кількох незнайомих між собою людей залишилось лише троє, що й стали основним складом гурту – Ірина Швайдак, Устим Похмурський та Ігор Дзіковський. Протягом 8 років творчості музиканти не користувались послугами продюсерів, а самі просували свій продукт. Вони взяли участь в багатьох музичних фестивалях, зокрема, у 2012 році були запрошені в Москву на конкурс Metro On Stage, де отримали перемогу. Внаслідок військової агресії зі сторони Росії гурт відмовився від виступів в сусідній країні. У 2016 році "Один в каное" випустив довгоочікуваний однойменний альбом, у який увійшло 25 пісень.

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Музика
Джерело: 24 канал
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