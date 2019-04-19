У мене зовсім немає грудей, – найбагатша модель світу Кендалл Дженнер заговорила про комплекси

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Попри свій юний вік, 23-річна Кендалл Дженнер змогла досягти неабияких висот у галузі fashion. Зірка представляє одне з найкращих модельних агентств світу, дефілює по подіуму Victoria's Secret зі знаменитими крилами, а також співпрацює з багатьма люксовими брендами. Однак, незважаючи на це, у Кендалл є чимало комплексів, про які вона нещодавно зізналася у новому інтерв'ю.

За версією Forbes Кендалл Дженнер є однією з найбагатших моделей світу. Варто відзначити, що у топ-10 вона зайняла першу сходинку, адже на 2018 рік моделі вдалося заробити понад 22 мільйони доларів. Однак, як повідомляє видання The Telegraph, у новому інтерв'ю зірка зізналася, що у неї, як у звичайних людей, також є комплекси.

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Пізніше Кендалл Дженнер додала, що один із них появився у неї ще в підлітковому віці. І все через її сестер Кайлі Дженнер і Кім Кардашян.

Мої сестри набагато сексуальніші, ніж я. У них є груди. А у мене зовсім немає грудей. Я була худенькою маленькою сестричкою, і я завжди думала, ну чому ж я не така ж сексуальна, як вони? Я відчувала себе некомфортно в своєму власному тілі. І через це у мене з'явилися комплекси,
– зізналася Кендалл Дженнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Victoria's Secret
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