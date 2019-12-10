У мережі опублікували ексклюзивне фото Меган Маркл, зроблене до весілля з Гаррі

Після королівського весілля принца Гаррі з колишньою голлівудською акторкою Меган Маркл чимало людей хизувались знайомством з нею. У мережі одна за одною з'являлись архівні фото, на яких можна було побачити герцогиню Сассекську. Днями чергова світлина підкорила соцмережу Instagram.

Фото розмістила благодійна організація – Центр Святого Фелікса (St. Felix Centre). Світлину зробили, коли Меган Маркл знімалась у популярному серіалі "Форс-мажори". Під час створення епізодів вона жила в Торонто і часто навідувалась до благодійного центру.

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Окрім кадру, на якому герцогиня неохоче позувала в кепі, благодійники поділились історією їхньої співпраці. Зокрема, за їхніми словами, Меган Маркл була волонтером та працювала з ними на кухні. Також герцогиня Сассекська залюбки передавала організації їжу для людей із малозабезпечених родин.

Меган Маркл була активним помічником і волонтером Центру Святого Фелікса, коли жила і працювала в Торонто. Вона була волонтером на нашій кухні в рамках благодійної програми громадського харчування. Одного разу на День подяки герцогиня пожертвувала нам їжу, індичок і закуски для більш ніж 100 осіб,

– поділились представники Центру Святого Фелікса.

Відомо, що допис з'явився на інстаграм-сторінці не випадково. Днями герцоги Сассекські опублікували фото, на якому відзначили діяльність 12 благодійних організацій, які допомагають іншим людям у час Різдва. Серед них – Центр Святого Фелікса у Торонто. Волонтери були вражені від того, що за їхню роботу публічно подякували герцоги, тому також вирішили поділитись спільною світлиною з Меган.

Цікаво, що благодійність – одне з головних занять представників королівської родини. Щороку британські герцоги, принци та і сама королева відвідують тисячі заходів, спрямованих на популяризацію благочинних проєктів. Кожен з представників монархії має свої ініціативи та допомагає окремим фондам розвиватись. Тому Меган Маркл, яка і раніше активно виступала волонтером та захисницею прав людини, було легко приєднатись до родинної справи Єлизавети ІІ.