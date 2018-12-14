У мережі показали другу різдвяну листівку принца Гаррі та Меган Маркл: чарівне фото

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У мережі показали другу різдвяну листівку принца Гаррі та Меган Маркл
У мережі показали другу різдвяну листівку принца Гаррі та Меган Маркл / Twitter / @KensingtonRoyal

За традицією, перед різдвяними святами всі представники королівської родини представили свої листівки. Герцоги Сассекські, які вперше обирали спільне фото, зупинились на весільному знімку.

На вітальній картці принц Гаррі та Меган Маркл стояли спиною до фотографа, чарівно вдивляючись на феєрверки. Молоде подружжя зробило знімок на весіллі, коли всі їхні друзі та родичі прийшли на святкову вечірку. Герцоги Сассекські обіймались, що додало ніжності листівці. 

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Такі листівки королівське подружжя відправило прихильникам, які їх привітали з новорічними святами. Однак мало хто знає, що вітальна листівка могла мати інший вигляд. За словами журналіста Бредлі Донована-Бейрда, який є одним із авторів біографій представників королівської родини, принц Гаррі та Меган Маркл мали ще один варіант різдвяної фотокартки. 

Пара обрала другий варіант світлини із кадрів, зроблених під час їх першого міжнародного туру. Принц Гаррі та Меган Маркл зупинились на знімку, де вагітна герцогиня тримає над своїм чоловіком парасолю. В цей час внук Єлизавети ІІ виголошував промову перед фермерами одного з міст Нової Зеландії. Знімок стрімко облетів всі західні ЗМІ та став дуже популярним. Саме тому пара обрала його, як друге фото для різдвяної листівки. 

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Різдво
Джерело: 24 Канал
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