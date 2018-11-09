У мережі порівняли екс-дружину та нову дівчину Ченнінга Татума: реакція співачки

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Новий роман Ченнінга Татума
Новий роман Ченнінга Татума / elcomercio.pe

Новий роман голлівудського актора Ченнінга Татума став чи не найбільш обговорюваною темою у всіх ЗМІ. Після розлучення з Дженною Д’юенн знаменитий красень почав стосунки із запальною співачкою Джессі Джей.

У мереді одразу ж порівняли двох дівчат Ченнінга Татума. Обидві зірки – ефектні брюнетки, які зовнішньо дуже схожі. Окрім цього, за інформацією західних ЗМІ, як Дженна, так і Джессі досить норовливі. 

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Допис, поширений Promiflash (@promiflash)

 

Однак таке порівняння аж ніяк не сподобалось співачці Джессі Джей. У своєму блозі вона опублікувала допис, в якому вперше прокоментувала такі розмови серед її прихильників та журналістів. 

"Іноді я натикаюся в Інтернеті на статті про себе, з якими я категорично не згідна. Зазвичай я їх ігнорую, оскільки в 99% в них ані слова ні про що позитивне. Однак ось уже кілька тижнів мені раз у раз трапляються замітки, в яких мене порівнюють з іншого красивою жінкою. Люди обговорюють наші зовнішні дані, намагаючись визначити, хто ж з нас красивіше. Я розчарована і збентежена цією історією", – написала Джессі Джей.

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Окрім цього, зірка додала, що прагне зовсім по-іншому привертати увагу до себе. За словами Джессі Джей, в першу чергу вона – співачка, і сама завдяки музиці прагне надихати людей. А от її особисте життя не повинно так турбувати всіх довкола. 

Це зовсім не те, що я хочу нести в маси. Я прекрасно знаю, який вплив чинять такі статті на дівчат, які читають це. У дитинстві я витратила дуже багато часу, намагаючись навчитися відчувати себе комфортно в своєму тілі. Коли ж я стала старшою, то зв'язала своє життя з музикою, через яку і донині намагаюся допомогти і надихнути жінок бачити свою внутрішню красу. І я продовжу це робити,
– додала співачка.

Також Джессі Джей звернулась до журналістів з проханням писати більше позитивних новин та не заглиблюватись у життєві перипетії зірок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений J E S S I E . J (@jessiej)

 

Хто такий Ченнінг Татум?
Це популярний актор, який зіграв головні ролі у кінострічках "Крок вперед", "Супер Майк", "Мачо і ботан", "Клятва", "Дорогий Джон", "Вона – хлопець", "Штурм Білого дому", "Удача Лохана" та ін.

Історія кохання між Ченнінгом Татумом та Дженною Д’юенн почалася під час знімань картини "Крок вперед" 2006-го року, де обоє грали головні ролі. 2009-го пара зіграла весілля. А 31 травня 2013 року у подружжя народилася донька Еверлі Елізабет Мейзелл Татум. Згодом пара вирішила розірвати шлюб після 9 років спільного життя. Про свій намір знамените екс-подружжя оголосило на сторінках у соцмережах, після чого подало документи на розлучення.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Музика Кіно Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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