Наталя Могилевська потрапила до гучного скандалу через допис: реакція зірки

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Скандал за участю Наталі Могилевської
Скандал за участю Наталі Могилевської / politeka.net

Популярна артистка Наталя Могилевська, крім вокальної кар'єри, чимало часу приділяє своєму блогу. Однак інколи дописи зірки спричиняють бурхливе обговорення та доходять до скандалу в мережі.

Чому Наталя Могилевська оскандалилась

Днями співачка опублікувала чарівне фото з двома дельфінами. Наталя Могилевська із захватом похизувалась досвідом плавання та заявила, що їй дозволяли тренери робити все, що заманеться. 

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Хтось буде зараз плавати з дельфінами! Скільки прекрасного дарує нам світ! Це був просто захват. Правда, мені дозволили просто все. Я навіть каталася на білому величезному киті як на конячці, сидячи!
– написала Наталя Могилевська.

Як на допис відреагували у мережі

Таке зізнання зірки не оминули увагою хейтери, які стали на захист тварин та намагались присоромити зірку. "Ганьба вам, Наталю! Думала, ви мудра і добра, а ви піарите дельфінарій – в'язницю зі смертниками", "Це знущання з дельфінів", "Розчарувала", "Ви відштовхнули від себе залишки нечисленних прихильників. Навіть якщо вам байдуже на здоровий глузд і гуманне поводження з живими істотами, хоч би не ганьбилися, виставляючи подібні дописи", "Це так гидко! Невже в такому віці до вас, Наталю, не доходить, що це садизм", – написали обурені користувачі мережі. 

Чимало людей назвали дельфінарії "хлорованими концтаборами", а допис артистки – проявом садизму. Не забули люди підкреслити, що фото Наталя Могилевська зробила у хутрі. 

Та серед підписників блогу співачки знайшлись такі, хто підтримав її. За словами прихильників, Наталя Могилевська нічого особливого не зробила, а дельфінарії та зоопарки є у всьому світі. 

Відповідь співачки на коментарі хейтерів

Сама ж Наталя Могилевська не проігнорувала скандальний допис. Зірка подякувала прихильникам, що порушили важливу тему. Однак, за її словами, такий спосіб життя став своєрідною нормою. 

"Я почала розмірковувати і зрозуміла, що це зустрічається повсякчас і є нормою нашого життя, на яку ми просто не звертаємо уваги. І щоб вирішити цю проблему, потрібно змінювати культурний рівень людей загалом. Окремі заходи, звичайно, звернуть увагу, але не змінять суті того, як прийнято в суспільстві жити. Закриються дельфінарії – відкриється щось інше. Потрібно змінювати розум!" – заявила вона. 

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Водночас Наталя Могилевська порушила інші проблеми людства та й українського суспільства, які призводять до мільйонів смертей. Так, артистка заявила, що паління, вживання алкоголю, розгульне життя стали такою ж нормою, як і знущання з тварин. Тому кожна свідома людина повинна замислитись, куди вона прагне йти та змінювати своє життя на краще. 

Я почала змінюватись не так давно. Мене зупинили обставини, які змусили переглянути більшість поглядів на життя. Та й чи були мої погляди? Це були звичні поняття, в яких живе суспільство. Куди всі – туди і я, не задумуючись,
– додала артистка.

Окрім цього, Наталя Могилевська заявила, що дельфіни не матимуть, що їсти, якщо люди перестануть ходити в такі заклади. Випустити їх назад в море буде приреченням на смерть, адже тварини, які виросли під наглядом людей, не пристосовані до життя в диких умовах. Тому проблему слід змінювати докорінно, впевнена Могилевська, і починати це робити слід із себе.

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Скандал Наталія Могилевська світ тварин
Джерело: 24 Канал
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