У мережі відкрили таємницю рекордно популярного яйця World Record Egg: несподівані деталі

Вже кілька місяців акаунт World Record Egg підкорює мережу. Спершу автори сторінки закликали людей допомогти перевершити рекорд знаної блогерки Кайлі Дженнер. Однак суть створення сторінки з курячим яйцем виявилась значно глибшою. Автори прагнули по-особливому привернути увагу людей до соціальних питань, зокрема, тиску мережі.

Що таке World Record Egg?

Американська блогерка Кайлі Дженнер стала справжньою дівою Instagram. Перше фото з її донькою Стормі зібрало понад 18 мільйонів вподобань, що було рекордом мережі.

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Такий успіх однієї з сестер Кардашян вирішили побити інші блогери. Однак ні оголювання, ні яскраві трюки, ні ефектні образи не давали результату. Рекорд Кайлі Дженнер протримався до того часу, поки в Instagram не створили акаунт world_record_egg. Автори запропонували людям допомогти їм побити показники блогерки, вподобавши фото звичайного курячого яйця.

Давайте разом встановимо світовий рекорд і зробимо цей пост найпопулярнішим в Instagram!

– йшлося у дописі.

Ідею хутко підтримали користувачі мережі, відтак станом на 4 лютого фото вподобали понад 52 мільйони людей. Відтак саме це фото рекордсменом Instagram.

Чому автори створили World Record Egg?

З дати створення акаунту, 4 січня, чимало людей задумувались, чому саме куряче яйце зобразили на фото. Згодом у блозі опублікували ще кілька знімків, на яких виднілись тріщини. На одному з останніх фото на яйці були прошивки, як у бейсбольного м'яча. Відтак багато прихильників блогу припустили, що це всього лише реклама Суперкубка-2019 Національної футбольної ліги – Super Bowl.

Усе буде розкрито цієї неділі, після Супербоулу. Дивись першим, ексклюзивно на Hulu,

– анонсували автори популярного проекту.

Ввечері 3 лютого у блозі з'явилось посилання на стрімінговий сервіс, де й була прихована таємниця World Record Egg. Автори проекту записали 30-секундний ролик, у якому яйце розповіло історію своїх тріщин.

Привіт! Я World Record Egg (ви могли чути про мене). Недавно у мене почалися з’являтися тріщини, бо до мене дістався тиск соціальних мереж. Якщо ти також потерпаєш від цього – поговори з кимось,

– йшлося у ролику.

Відтак саме соціальні проблеми, зокрема, психічне здоров'я та вплив соцмереж на нього стали першою причиною для створення проекту.

У ЗМІ також з'ясували, що автором такої ідеї є PR-менеджер Кріс Годфрі, який проживає у Лондоні. Він вже анонсував, що це був перший із серії проектів, які він планує показати у рамках World Record Egg. Завдяки популярному акаунту Кріс прагне привернути увагу світу до подібних проблем людства. Наразі невідомо, які саме теми він висвітлить у блозі.