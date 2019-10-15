У мережі з'явилося чарівне відео про перше турне принца Гаррі та Меган Маркл з сином

161 Читать новость на русском
Принц Гаррі та Меган Маркл в Африці
Принц Гаррі та Меган Маркл в Африці / Instagram / @sussexroyal

Вперше після народження сина принц Гаррі та Меган Маркл вирушили у міжнародне турне, яке привернуло увагу всіх світових ЗМІ. Королівське подружжя зблизька показало 5-місячного Арчі Харрісона, зачарувавши прихильників. І хоч герцоги Сассекські завершили мандрівку ще на початку жовтня, тільки тепер у мережі опублікували фрагмент фільму про це турне.

Як йдеться у виданні People, про африканську подорож принца Гаррі та Меган Маркл зняли документальний фільм. Сімейну мандрівку королівського подружжя з сином Арчі Харрісоном днями покажуть на британському каналі. Та щоб підігріти цікавість глядачів, у мережі опублікували фрагмент із фільму "Гаррі і Меган: африканська подорож" (Harry & Meghan: An African Journey).

Читайте також: Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти

Ролик з'явився 14 жовтня та одразу ж привернув увагу всіх західних ЗМІ. На зворушливих кадрах видно, як Меган Маркл ніжно цілує первістка перед зустріччю з архієпископом Кейптауна Десмондом Туту. Під час публічного виходу малюк був дуже спокійним та усміхненим. Мабуть, чимало камер зацікавили хлопчика, адже раніше принц Гаррі зізнавався, що його син вже хоче ходити, тому є дуже непосидючим. 

Водночас Меган Маркл у кінострічці розповіла, що міжнародне турне спершу її лякало. Однак у поїздці герцогині Сассекській досить легко вдалось поєднати материнство та роботу. Меган сама відвідувала кілька заходів, тому графік її виходів підлаштовували під годування дитини. За словами представниці королівської родини, у Кейптауні до цього поставились з розумінням, тому залюбки чекали на приїзд герцогині. 

"Що стосується мого розкладу, то, думаю, вони були дуже до мене добрі, бо все було побудовано навколо годування Арчі", – розповіла Меган Маркл.

Дивіться відео з міжнародного турне принца Гаррі та Меган Маркл з сином: 

 

blog_ava
Переведення годинника на зимовий час 2019: коли переводять час в Україні
сьогодні
51290
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Принц Гаррі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві у жовтні: афіша найцікавіших подій
сьогодні 10:20 Куди піти у Києві у жовтні: афіша найцікавіших подій
476
Знаменитості привітали військових із Днем захисника України
14 жовтня 18:04 Знаменитості привітали військових із Днем захисника України
Юлія Михайлова 1661
"Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом
14 жовтня 16:01 "Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом
Юлія Ліпенцева 704
У Тіффані Трамп – день народження! 5 фактів про молодшу доньку американського президента
13 жовтня 10:23 У Тіффані Трамп – день народження! 5 фактів про молодшу доньку американського президента
Юлія Девда 7728
"Двійник": два Вілла Сміта за ціною одного
12 жовтня 14:32 "Двійник": два Вілла Сміта за ціною одного
Юлія Ліпенцева 796
Новини
Більше новин
Залиште відгук