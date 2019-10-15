У мережі з'явилося чарівне відео про перше турне принца Гаррі та Меган Маркл з сином

Вперше після народження сина принц Гаррі та Меган Маркл вирушили у міжнародне турне, яке привернуло увагу всіх світових ЗМІ. Королівське подружжя зблизька показало 5-місячного Арчі Харрісона, зачарувавши прихильників. І хоч герцоги Сассекські завершили мандрівку ще на початку жовтня, тільки тепер у мережі опублікували фрагмент фільму про це турне.

Як йдеться у виданні People, про африканську подорож принца Гаррі та Меган Маркл зняли документальний фільм. Сімейну мандрівку королівського подружжя з сином Арчі Харрісоном днями покажуть на британському каналі. Та щоб підігріти цікавість глядачів, у мережі опублікували фрагмент із фільму "Гаррі і Меган: африканська подорож" (Harry & Meghan: An African Journey).

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Ролик з'явився 14 жовтня та одразу ж привернув увагу всіх західних ЗМІ. На зворушливих кадрах видно, як Меган Маркл ніжно цілує первістка перед зустріччю з архієпископом Кейптауна Десмондом Туту. Під час публічного виходу малюк був дуже спокійним та усміхненим. Мабуть, чимало камер зацікавили хлопчика, адже раніше принц Гаррі зізнавався, що його син вже хоче ходити, тому є дуже непосидючим.

Водночас Меган Маркл у кінострічці розповіла, що міжнародне турне спершу її лякало. Однак у поїздці герцогині Сассекській досить легко вдалось поєднати материнство та роботу. Меган сама відвідувала кілька заходів, тому графік її виходів підлаштовували під годування дитини. За словами представниці королівської родини, у Кейптауні до цього поставились з розумінням, тому залюбки чекали на приїзд герцогині.

"Що стосується мого розкладу, то, думаю, вони були дуже до мене добрі, бо все було побудовано навколо годування Арчі", – розповіла Меган Маркл.

Дивіться відео з міжнародного турне принца Гаррі та Меган Маркл з сином: