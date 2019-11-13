У мережі з'явився посмертний відеокліп репера Lil Peep на пісню Belgium

У мережі з'явився новий посмертний кліп американського репера Lil Peep, який помер у 2017 році, на пісню Belgium. Ролик був опублікований на його офіційній сторінці в ютубі 12 листопада.

Про смерть Lil Peep стало відомо вранці 16 листопада 2017 року. Музиканту був 21 рік. За непідтвердженими даними, причиною смерті могла стати передозування підробленим заспокійливим засобом.

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Трек Belgium увійшов в посмертний альбом виконавця Goth Angel Sinner, реліз якого відбувся наприкінці жовтня. Режисером відеокліп став Mezzy.

Belgium – особливий трек для мене. Життя у художників хаотичне, і на них тиснуть з усіх сторін, але в той день в бельгійському Генті трапився один з небагатьох моментів, коли я побачив справжнього Гаса (Lil Peep),

– сказав режисер Mezzy, пише видання Hype Beast.

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Lil Peep – Belgium: дивіться відеокліп