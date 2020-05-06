У мережі з'явився трейлер фільму про легендарних українців у Канаді: захопливе відео

Режисер Володимир Мула готує до прем'єри документальний фільм UKE (The Untold Story of Hockey Legends), який розкаже про життя українських спортсменів у Північній Америці. Наразі у мережі опублікували захопливий трейлер, який привернув увагу кіноманів.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці Держкіно. За словами авторів документального фільму, назва кінострічки є символічною. Все тому, що українців у Північній Америці називають Ukrainians або скорочено UKE.

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У центрі сюжету фільму опинились переможці Кубка Стенлі. За традицією, після тріумфу імена хокеїстів не тільки входять в історію спорту, але й прикрашають сам трофей у вигляді інкрустацій. Аналіз цих прізвищ дав несподіваний результат: поруч з нащадками британців та французів, які заснували країни США та Канаду, є чимало представників UKE. Імена легендарних хокеїстів українського походження масово зафіксовані на кільцях срібного призу.

"Це безпрецедентний для України документальний фільм. Володарі Кубку Стенлі із українськими коренями вперше з’являться на вітчизняних екранах і повідають свої історії становлення та визнання. Водночас це не буде чисто спортивна історія. Стрічка наповнена неочікуваними викриттями, історичними знахідками та безцінними артефактами, які розіб’ють вщент утрамбовані роками стереотипи", – розповів режисер Володимир Мула.

Головні ролі у документальному фільмі виконали: Брюс Драйвер, Володимир Грецький, Джері Савчук, Джеф Чикрун, Еді Шах, Ерик Нестеренко, Іван Буцик, Іван Грецький, Келі Груді, Кен Данейко, Орест Кіндрачук, Руслан Федотенко. Зйомки кінострічки проходили у США, Канаді, Білорусі та Україні. Прем'єра новинки кіно запланована на осінь 2020 року.

Дивіться трейлер до документального фільму UKE: відео