В Україні відбулась прем'єра комедії "Почни спочатку" з Дженніфер Лопес: сюжет і трейлер фільму

Вже з 24 січня українські прихильники Дженніфер Лопес можуть насолодитись чудовою американською комедією про досягнення успіху. Мережу давно підкорив трейлер "Почни спочатку", тому кіномани прогнозують успіх фільму.

Голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес повернулась на телеекрани. Зірка зіграла головну роль у комедійному та мотиваційному фільмі "Почни спочатку".

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Кінострічка розповідає історію дівчини Майї, яка має керівну посаду в одній із мережі магазинів Нью-Йорка. Однак своїм заняттям вона зовсім не задоволена. Майя вирішує працевлаштуватись у відомій своїми фешенебельними магазинами Медісон-авеню. Та тільки кмітливість і цілеспрямованість можуть допомогти їй приховати відсутність диплома.

Ця історія надихне кожну жінку на створення чогось більшого, а також навчить не обмежувати себе у мріях,

– розповіла Дженніфер Лопес.

Наразі мережу підкорив трейлер фільму "Почни спочатку". Прем'єра комедії в Україні запланована на 24 січня 2019 року.

Дивіться трейлер фільму "Почни спочатку" (відео):