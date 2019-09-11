У мереживному бюстгальтері і піджаку поверх: Белла Хадід приголомшила сексуальним виходом

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Белла Хадід
Белла Хадід / Getty Images

Знаменита американська модель та одна з обраних "ангелів" Victoria's Secret стала гостею секретного шоу Ріанни. Попри те, що 22-річна Белла Хадід прийшла на захід у ролі глядача, їй вдалося постати у центрі уваги. Образ, який підібрала зірка подіумів, варто віднести до списку найсексуальніших і найвідвертіших.

У списку зіркових гостей на шоу Ріанни Savage X Fenty було чимало зірок, серед яких вагітна Ешлі Грем, Кара Делевінь, Ешлі Бенсон, Періс Хілтон, а також сестри Хадід.

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Оскільки напередодні показу співачка заборонила гостям користуватися мобільними телефонами, Insta-Stories та фото з локації з'явилися трохи пізніше. Так, у мережі можна побачити світлини лише з червоної доріжки, а трансляція та офіційні кадри з'являться після 20 вересня.

Зіркою хідника стала 22-річна Белла Хадід, яка наважилася прийти на світський захід напівоголеною. Схоже, тренд на піджаки-oversize поверх білизни чи на голе тіло не відійде в минуле ще як мінімум кілька сезонів. Про це свідчить вибір відомих моделей та інших знаменитостей.

На Беллі Хадід був чорний мереживний бюстгальтер. Поверх білизни вона одягнула зелений масивний піджак, а для "низу" обрала широкі штани, які доповнювали комплект. Завдяки такому відвертому образові "ангел" Victoria's Secret засвітила засмагле тіло та ідеальний прес.

Белла Хадід
Белла Хадід на показі Ріанни / Getty Images 

Белла Хадід
Белла Хадід на показі Ріанни / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Белла Хадід Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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