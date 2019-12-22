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У мережу потрапили пікантні фото Ріти Ори без ретуші: як насправді виглядає фігура співачки

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Ріта Ора у купальнику: фото з редагуванням і без / Instagram / @ritaora

Британська співачка албанського походження Ріта Ора завжди демонструє бездоганну фігуру в купальнику. Однак папараці зробили інші знімки, на яких видно неідеальний прес артистки.

Відповідні фото опублікувало видання Just Jared. Світлини Ріти Ори в купальнику вдалось зробити під час її відпочинку на острові Сен-Бартельмі, що є заморською територією Франції. Ймовірно, артистка не очікувала, що її впізнають папараці, тому сміливо обрала відкритий червоний купальник, який підкреслював її неідеальний живіт. 

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Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Того ж дня у мережі Ріта Ора опублікувала власні світлини з відпочинку. Вже на них спокуслива артистка позувала у сіро-блакитному пляжному вбранні, яке оголювало її пишні груди та робило талію бездоганною. Фото пройшли обробку у Photoshop, відтак Ріта Ора мала по-голлівудськи розкішний вигляд.

Окрім цього, знаменита британка продемонструвала ще один спекотний образ. Вона показала блакитний купальник такого ж фасону, що й був на пляжі. Світлини для інстаграму зірка робила під час прогулянки на елітній яхті, тому у своєму блозі Ріта Ора вже показувала прихильникам райський відпочинок з приголомшливим видом на океан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Відпочинок
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