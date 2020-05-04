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У Миколаївській області вперше з'явилися рожеві фламінго: фото

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На Миколаївщині з'явилися рожеві фламінго
На Миколаївщині з'явилися рожеві фламінго / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 4 травня, на Тилігульському лимані, що в Миколаївській області, вперше зафіксували появу рожевих фламінго. Там з'явилося одразу 5 птахів.

Тилігульський лиман розташований на території Одеської та Миколаївської областей. Саме він є найбільшою водоймою Північного Причорномор'я. Нині там вперше з'явилися рожеві фламінго, про що на офіційній сторінці у фейсбуці повідомив регіональний ландшафтний парк "Тилігульський".

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Рожевий фламінго – єдиний вид фламінго, який мешкає на території колишнього Радянського Соузу. У Миколаївську області прилетіли 5 цих дивовижних птахів.

Перша зустріч з цим рідкісним птахом – рожевим фламінго – на Тилігульському Лимані. Інформацію про це ми отримали від нашого колеги Павла Панченка. І тут же наукові співробітники парку виїхали на акваторію лиману, щоб побачити, поспостерігати за фламінго і сфотографувати,
– йдеться у повідомленні ландшафтного парку. 

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини України LifeStyle Новини Миколаєва Подорожі
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