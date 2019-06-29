У мікро купальнику: Кім Кардашян засвітила пишні форми – фото

Світська левиця Кім Кардашян полюбляє демонструвати свою звабливу фігуру, а тим паче в "сезон купальників" зірка реаліті-шоу не втратить можливості похизуватися тілом.

Нові знімки Кардашян традиційно публікує на своїй сторінці в Instagram, за якою стежать 142 мільйонів користувачів!

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На фото Кім позує у дзеркалі в білому купальнику, у якому знаменитість вдало підкреслила фігуру та зробила акцент на вузькій талії. У підписі вона повідомила, що відпочивала у Коста-Ріці.



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

На сторінці в Кардашян можна побачити стильні ідеї, який купальник вдягнути на пляж жінкам зі схожою фігурою. Зірка не боїться експериментувати з кольорами, принтами та моделями.



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Додамо, що у 2017 році відбувся скандал між Кім Кардашян та папараці, які сфотографували її на пляжі в купальнику. Тоді більшість таблоїдів жорстоко розкритикували фігуру світської левиці.

Так, з того часу 38-річній дружині Каньє Веста вдалося вражаюче схуднути та підтягнути фігуру.

Кім Кардашян на відпочинку у Мексиці, 2017 рік