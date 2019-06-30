У міні-шортах і кофті: Тіна Кароль показала фігуру в сексуальному вбранні

Українська співачка Тіна Кароль вкотре заворожила звабливими знімками у мережі. Цього разу знаменитість вирішила похизуватись розкішною фігурою у міні-шортах.

Поп-діва Тіна Кароль вже давно отримала статус секс-символа українського шоу-бізнесу, адже навіть звичайне вбрання вона з легкістю перетворює на пікантне. Полюбляє артистка брати участь і в грайливих фотосесіях, в яких показує відмінну фігуру та свою жіночність.

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В останній день червня Тіна Кароль вирішила поділитись з прихильниками черговими спекотними знімками. Автором фото була талановита Аліна Симоненко, яка співпрацює з відомим проектом "Холостяк". Для зйомки фотограф обрала колоритний пляж з піском, де Тіна Кароль змогла не тільки поніжитись на сонці, але й продемонструвати свою сексуальність.

Співачка вбрала приталену кофту та міні-шорти білого кольору, які підкреслили її ідеальну фігуру. Ще більшої сексуальності образу Тіни Кароль надали обрані пози. На одному фото вона біжить по піску, а на іншому – звабливо дивиться в сторону від камери. Прихильники вже встигли назвати Тіну Кароль "сексуальною левицею" через її погляд.



Тіна Кароль у звабливій зйомці / Instagram / @tina_karol



Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Наразі невідомо, чи це результати запланованої зйомки Тіни Кароль, чи це фото для глянцю чи рекламної кампанії. Однак знімки вже встигли розбурхати мережу: за лічені години понад 40 тисяч прихильників вподобали світлини, а приголомшені користувачі мережі засипали артистку компліментами.