У міні-сукні, пуховику і чорній масці: Аріана Гранде засвітилася на вулицях Нью-Йорка

Нещодавно 25-річна американська співачка Аріана Гранде відмінила концерт у Лас-Вегасі, який мав відбутися в березні, через непередбачувані проблеми зі здоров'ям. Після заяви вона з'явилася на центральних вулицях Нью-Йорка у чорній масці, яка закривала її обличчя.

Знаменита американська співачка, яка в жовтні 2018 році скасувала заручини зі своїми бойфрендом Пітом Девідсоном, повідомила про непередбачувані проблеми зі здоров'ям. Через погане самопочуття Аріана Гранде також відмінила концерт у Лас-Вегасі, який повинен був відбутися у березні 2019 року.

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Папараці вдалося спіймати момент, коли 25-річна співачка прогулювалася центральними вулицями Нью-Йорка. Шанувальники підозрюють, що Аріана Гранде поверталася з огляду від лікаря. Її поява в місті стала першим виходом після гучної заяви про проблеми зі здоров'ям. На вулиці мегаполісу Аріана з'явилася у міні-сукні, чорних замшевих ботфортах і об'ємному короткому пуховику від Fendi. Однак шанувальники співачки звернули увагу на особливий аксесуар, який дівчина обрала для прогулянки. Чорна медична маска з малюнком сльози на лівій стороні закривала обличчя Аріани Гранде.



Аріана Гранде / Instagram / @trendingdesigner