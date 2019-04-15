У міні-сукні та яскравій перуці: Тіна Кароль приголомшила прихильників

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Тіна Кароль на "Голосі країни-9"
Тіна Кароль на "Голосі країни-9" / Instagram / @tina_karol

Популярна українська співачка Тіна Кароль зуміла вкотре приголомшити своїх прихильників. Під час прямого ефіру розважального шоу вона вийшла на сцену у грайливій міні-сукні та яскравій перуці в стилі Sia.

У неділю, 14 квітня, відбувся півфінал вокального шоу "Голос країни 9 сезон". Тренерське крісло у проекті зайняла поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль. За умовами шоу, співачка вийшла разом зі своїми підопічними та заспівала з ними відому композицію. Цей виступ запам'ятається всім глядачам надовго. 

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І справа не тільки у приголомшливому вокалі артистки. Тіна Кароль постала перед прихильниками у кардинально іншому та досить зухвалому образі. Зірка приміряла ефектну чорну міні-сукню, в якій засвітила стрункі ноги. Блискучі чоботи та яскрава перука в стилі співачки Sia додали ще більшої пікантності образу Тіни Кароль. 

Не менш звабливим був і номер артистки. Тіна Кароль зайняла місце по центру між двома своїми підопічними – Андрієм Хайятом та Девідом Аксельродом. Під час виконання пісні Ріанни Diamonds вона грайливо пританцьовувала. 

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Не менш ефектний образ Тіна Кароль обрала і для проведення півфіналу "Голосу країни-9". Артистка приміряла жовту сукню з оригінальною зоною декольте та чималим розрізом на нозі. 

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Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

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Теги: Новини України LifeStyle Музика Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Новини LifeStyle Стиль і мода Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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