У міні-сукні та яскравій перуці: Тіна Кароль приголомшила прихильників

Популярна українська співачка Тіна Кароль зуміла вкотре приголомшити своїх прихильників. Під час прямого ефіру розважального шоу вона вийшла на сцену у грайливій міні-сукні та яскравій перуці в стилі Sia.

У неділю, 14 квітня, відбувся півфінал вокального шоу "Голос країни 9 сезон". Тренерське крісло у проекті зайняла поп-діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль. За умовами шоу, співачка вийшла разом зі своїми підопічними та заспівала з ними відому композицію. Цей виступ запам'ятається всім глядачам надовго.

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І справа не тільки у приголомшливому вокалі артистки. Тіна Кароль постала перед прихильниками у кардинально іншому та досить зухвалому образі. Зірка приміряла ефектну чорну міні-сукню, в якій засвітила стрункі ноги. Блискучі чоботи та яскрава перука в стилі співачки Sia додали ще більшої пікантності образу Тіни Кароль.

Не менш звабливим був і номер артистки. Тіна Кароль зайняла місце по центру між двома своїми підопічними – Андрієм Хайятом та Девідом Аксельродом. Під час виконання пісні Ріанни Diamonds вона грайливо пританцьовувала.

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Тіни Кароль, Девіда Аксельрода та Андрія Хайята

Не менш ефектний образ Тіна Кароль обрала і для проведення півфіналу "Голосу країни-9". Артистка приміряла жовту сукню з оригінальною зоною декольте та чималим розрізом на нозі.

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