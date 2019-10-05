У мінібікіні: 21-річна сестра Кейт Мосс похизувалася стрункою фігурою

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Лотті Мосс
Лотті Мосс / www.gettyimages.com

У 45-річної супермоделі Кейт Мосс є молодша сестра, 21-річна Лотті, яка підкорює сучасний модельний світ і з кожним днем стає дедалі популярнішою, зокрема, у соціальних мережах.

Лотті Мосс почала частіше виходити на світські події, приміряючи сміливі образи. За дівчиною у соціальній мережі інстаграм вже стежать близько 300 тисяч підписників, а її провокативні знімки відразу стають обговорюваними.

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21-річна Лотті показала звабливе фото, яке вона зробила у бутик-готелі в Лос-Анджелесі під час свого відпочинку. Дівчина позувала у рожевому мінікупальнику з популярним принтом tie dye з колекції Frankies, вартістю у 85 доларів.

Модель для ефектної світлини розпустила довге волосся та продемонструвала два тату: птахи під грудьми і маленьке серце на зап'ясті.

лотті мосс
Лотті Мосс / Instagram / @lottiemossxo

Не менш відвертими знімками були ті, які дівчина опублікувала в інстаграм-сторіз. Лотті Мосс сфотографувала себе топлес у дзеркалі, прикривши пишні груди руками. Лаконічний підпис "ранок" доповнив світлину.


Лотті Мосс / InstagramStories / @lottiemossxo


Лотті Мосс / Instagram-Stories / @lottiemossxo

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Мода
Джерело: LifeStyle 24
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