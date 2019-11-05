У мінішортах і обтислій майці: пишногруда Демі Роуз насолоджується сонцем на звабливих фото

24-річна британка Демі Роуз прославилася у соціальних мережах своїми пишними формами, які дівчина часто демонструє у відвертих фотосесіях.

Демі, за якою в мережі стежать понад 10,5 мільйонів користувачів, опублікувала нові знімки на своїй сторінці в інстаграмі.

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Модель показала ще пару знімків зі свого відпочинку на Ібіці, на яких вона позує в коротких джинсових шортах та у майці ніжно-рожевого відтінку.

Демі Роуз також зробила мінімальний макіяж, не приховуючи перед прихильниками природну красу. До слова, дівчина підстригла волосся і продемонструвала, як виглядає її лице з чубчиком.



Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby



Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Напередодні Демі Роуз приголомшила мережу провокативним фото у сукні-сітці і чорних стрінгах.