У мінішортах і обтислій майці: пишногруда Демі Роуз насолоджується сонцем на звабливих фото

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

24-річна британка Демі Роуз прославилася у соціальних мережах своїми пишними формами, які дівчина часто демонструє у відвертих фотосесіях.

Демі, за якою в мережі стежать понад 10,5 мільйонів користувачів, опублікувала нові знімки на своїй сторінці в інстаграмі. 

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Модель показала ще пару знімків зі свого відпочинку на Ібіці, на яких вона позує в коротких джинсових шортах та у майці ніжно-рожевого відтінку.

Демі Роуз також зробила мінімальний макіяж, не приховуючи перед прихильниками природну красу. До слова, дівчина підстригла волосся і продемонструвала, як виглядає її лице з чубчиком. 

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Напередодні Демі Роуз приголомшила мережу провокативним фото у сукні-сітці і чорних стрінгах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Демі Роуз
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