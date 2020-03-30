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У мінісукні та на підборах: Олена Шоптенко похизувалася стрункими ногами у відвертому вбранні

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Олена Шоптенко / Instagram / @alena_shoptenko

Знаменита українська танцівниця Олена Шоптенко, перебуваючи на карантині, опублікувала пікантне фото, на якому похизувалася стрункими ногами.

Усім важко всидіти вдома на карантині протягом тривалого часу. Особливо складно це дається тим людям, які звикли до активного життя. До них належить і хореографиня Олена Шоптенко. Жінка показує, чим займається на вимушеному карантині її маленький син, проводить танцювальні майстер-класи в онлайн-режимі, а також ділиться привабливими світлинами.

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Олена Шоптенко ніколи не знімалася у відвертих фотосесія і вперше поділилася еротичним кадром. На чорно-білому знімку вона позує у мінісукні чорного кольору і босоніжках на підборах. Таке вбрання гарно підкреслило її стрункі ноги. Волоссся танцівниці вкладене в легкі локони, а на обличчі видно макіяж з чорними стрілками на повіках.

У публікації Олена розповіла чому вирішила поділитися такою фотографією: "Не дуже люблю короткі сукні та підбори. Не дуже люблю галасливі компанії і заходи. Надаю перевагу сімейній вечері замість ресторану. Вихідні вдома мені подобаються більше виїзних. Чай з печивом та з вершковим маслом замість келиха вина. Хороший фільм на дивані люблю більше гучної музики на вечірці. Так ось, єдине, про що я зараз мрію: коли закінчиться карантин, одягти підбори і коротку сукню, зайнятися саме тим, що я не люблю."

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Карантин в Україні 2020 Еротика LifeStyle
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