У мінісукні з глибоким декольте: Шарліз Терон вразила відверти образом

Як завжди залишатись сексуальною – чудово знає 44-річна акторка Шарліз Терон. 10 грудня вона з'явилась на черговій презентації фільму "Секс-бомба" (Bombshell), засвітивши відверте вбрання.

У світі тривають прем'єрні покази фільму "Секс-бомба". Відтак головні зірки кінострічки Шарліз Терон, Марго Роббі та Ніколь Кідман щоразу дивують публіку новинками свого гардеробу. 10 грудня фільм презентували у Лос-Анджелесі. Для прем'єри автори світського заходу обрали історичний кінотеатр Regency Village Theatre. Саме там встановили червону доріжку, на якій залюбки позували голлівудські красуні.

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Для публічного виходу Марго Роббі обрала лавандову сукню від Giambattista Valli, а Ніколь Кідман – штанний костюм Saint Laurent. Однак модницбь зуміла затьмарити їхня колега – Шарліз Терон. Перед десятками камер акторка постала у розкішній чорній мінісукні від Christian Dior. Пікантності образу Шарліз додавало глибоке декольте, яке оголювало груди зірки.

Це не дивно, що Шарліз Терон обрала вбрання з колекції Dior. Вже кілька років поспіль акторка є амбасадором дизайнерського бренду, тому часто з'являється на світських чи урочистих заходах у елітних вбраннях.

Що відомо про фільм "Секс-бомба"?Сюжет кінострічки базується на скандальній історії, яка сколихнула Голлівуд у 2016 році. Одразу кілька працівниць американського каналу Fox News заявили, що стали жертвами харасменту. За їхніми словами, у секс-скандалі був замішаний головний директор каналу Роджер Райс. Журналістки Мегін Келлі, яку зіграла Шарліз Терон, Гретчен Карлсон (Ніколь Кідман) і Кайла Поспісіл (Марго Роббі) вирішили не замовчувати резонансну справу та оголосили "війну" хтивому багатію. Світова прем'єра фільму "Секс-бомба" запланована на 20 грудня 2019 року.