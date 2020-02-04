У мінісукні зі шкіряним топом: зірка "Хижих пташок" Джерні Смоллетт-Белл відзначилась епатажем

33-річна американська акторка Джерні Смоллетт-Белл, яка зіграла Чорну Канарку у фільмі "Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін), приголомшила прихильників. На телеефір вона прийшла у досить провокативному образі.

Як відомо, у світі триває презентація одного з найбільш очікуваних бойовиків року – "Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)". Фільм, знятий за мотивами коміксів DC, опинився в центрі уваги всіх ЗМІ. Тому й головні акторки опинились під ретельним наглядом журналістів.

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Так, 4 лютого Джерні Смоллетт-Белл змусила говорити про себе всі інформаційні видання. Все тому, що акторка взяла участь в одній з американських телепрограм. Зірка відповідала на питання про зйомки "Хижих пташок" та спрівпрацю із Марго Роббі. Та не це привернуло увагу журналістів, а провокативний образ акторки.

Джерні Смоллетт-Белл прийшла на прямий ефір у сукні від дизайнера David Koma. Вбрання складалось з об'ємної білої спідниці і шкіряного топу. Брутальні чорні черевики від Alexander McQueen завершили зухвалий образ акторки. Виглядала вона як справжня рок-зірка.



Зірка "Хижих пташок" Джерні Смоллетт-Белл / Getty Images

Це не вперше Джерні Смоллетт-Белл відзначається епатажем на презентації "Хижих пташок". На фотокол у Лондоні вона прийшла у латексній сукні з прозорим шифоновим верхом. Чорне вбрання підкреслило струнку фігуру акторки, однак виглядало занадто зухвало.



Джерні Смоллетт – зірка "Хижих пташок" / Instagram / @birdsofprey