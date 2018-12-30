У "Міс Африка 2018" загорілась перука під час шоу: відео

"Міс Африка 2018" Доркас Касінде стала жертвою неприємного інциденту. Просто посеред шоу у красуні загорілась перука.

Як повідомляє The Daily Post, 24-річна володарка титулу "Міс Конго 2018" та "Міс Африка 2018" була запрошеною гостею на церемонії нагородження. Шоу проходило у місті Калабар.

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Несподівано у Доркас Касінде загорілась перука. Полум'я на голові красуні спалахнуло через іскру від феєрверка. У мережі одразу ж з'явилось відео небезпечного інциденту.

Згідно з опублікованими кадрами, дівчина спершу не збагнула, що відбувається. Однак згодом у паніці присіла, не знаючи, що робити. На допомогу Доркас Касінде кинулась ведуча шоу та кілька глядачів. Людям вдалось за лічені секунди загасити вогонь.

Дивіться відео, як у "Міс Африка 2018" загорілась перука:

Варто зазначити, що одразу після неприємного та небезпечного інциденту шоу продовжилось.