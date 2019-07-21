У мокрому міні-топі та сексуальних трусиках: Ельза Госк показала фото з відпочинку

Перший пункт у списку на літо – похизуватися гарячими знімками з відпочинку. Шведська модель і "ангел" Victoria's Secret може поставити кілька "пташок" біля нього, адже кількість її пікантних кадрів просто зашкалює.

Традиційні еротичні фото шведська модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Як відмічають прихильники, попри максимальну сексуальність кадрів Ельзі Госк вдається дотримуватися межі і не виглядати зухвало.

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І це правда! 30-річна «ангел» Victoria’s Secret все свідоме доросле життя працює у фешн-індустрії, тому вона точно знає, як правильно показати кадр, аби він був не просто сексуальним, але й естетично красивим.

Так, на нових фото смуглява Ельза Госк постала у купальнику молочного кольору, "верх" якого просвічувався після її занурення у воду. Вона навіть засвітила інтимні частини тіла через неідеально цупку тканину. Проте, цілком ймовірно, що такі "родзинки" були заплановані моделлю. А для "низу" вона обрала крихітні трусики з високою посадкою, які підкреслили її тонку талію і стрункі довгі ноги.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa