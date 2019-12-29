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У Москві прощаються з легендарною режисеркою "Современника" Галиною Волчек: фото

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Похорон Галини Волчек: фото / www.rbc.ru

Прощальна церемонія з художнім керівником театру "Современник" Галиною Волчек відбулась 29 грудня в Москві. На похорон легенди театру та кіно прийшли її колеги та тисячі прихильників.

За даними російського видання ТАСС, похорон розпочали у храмі Софії Премудрості Божої, що навпроти Кремля. Родичі та близькі змогли попрощатись з режисеркою без втручань журналістів. А вже 29 грудня віддати шану Галині Волчек могли її колеги по шоу-бізнесу та прихильники. Серед тих, хто прийшов на похорон режисерки, були артисти Сергій Гармаш, Михайло Єфремов, Клара Новікова, Філіп Кіркоров, Максим Галкін, Крістіна Орбакайте, Валерій Сюткін. 

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За традицією, труну з режисеркою встановили на сцені театру, що на Чистопрудному бульварі. Туди десятки людей принесли квіти. Проводжали Галину Волчек оплесками. Під час церемонії транслювали останні фото зірки, а в залі грав оркестр. Відомо, що поховають режисерку театру "Современник" у Москві, на Новодівичому кладовищі. 


Похорон Галини Волчек у Москві / Страна.ua / КП

Як відомо, народна артистка СРСР та режисерка московського театру "Современник" Галина Волчек померла 26 грудня. На час смерті їй було 86 років. За даними російських ЗМІ, останні дні життя Галина Волчек провела у шпиталі, куди потрапила з двостороннім запаленням. Всього за кілька днів у неї розвинулася атрофія головного мозку, тому врятувати легендарну режисерку медикам не вдалось.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати Новини Росії
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