У моїх дітей є привілеї, – Вікторія Бекхем відверто заговорила про сім'ю і стосунки з Девідом

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Девід і Вікторія Бекхем
Девід і Вікторія Бекхем / www.gettyimages.com

Девід і Вікторія Бекхем вважаються однією із найкрасивіших британських пар. Подружжя, яке влітку відзначило 20-річницю з дня весілля, може похизуватися успішним стилем життя, коханням, а також відмінним вихованням чотирьох спільних дітей.

Вікторія Бекхем розповіла про свої стосунки з Девідом в інтерв'ю виданню Telegraph. Як пригадує дизайнерка, вона сильно переймалася, яким буде їхнє особисте життя з чоловіком після того, як діти виростуть і підуть з дому.

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До прикладу, старший син подружжя Бруклін Бекхем вже залишав батьків, коли їздив у США навчатися мистецтва фотографії і проводив спільний час з ексдівчиною Ханою Кросс.

Я сказала Девіду: "Боже, про що ми будемо розмовляти, коли залишимося вдвох?'. У підсумку ми весь час сміємося і спілкуємося, і не тільки про дітей або з роботи. Він вміє мене відволікти. Але яке ж це полегшення – знати, що у нас все буде добре, навіть коли всі діти покинуть будинок,
– розповіла Вікторія.

 

Також дизайнерка додала, що вони з Девідом є суворими батьками. За її словами, у дітей повинні бути манери і рамки.

"Знаєте, з першого дня, коли у вас з'являються діти, ви починаєте перейматися. Діти це найпрекрасніше, що може бути... У моїх дітей є привілеї, вони живуть гарним життям, і я хочу оберігати це. І вберегти їх від усього, що відбувається ззовні", – додала Вікторія.

 

Крім того, Вікторія Бекхем знялася для обкладинки британського глянцю Glamour. В інтерв'ю зірка також згадала про те, що треба бути дуже відповідальним, коли з'являються діти. 

Ти розумієш, що вони все помічають. Я б ніколи не пропустила в їхній присутності прийом їжі, тому що мені важливо, що вони бачать, що їхня мама правильно харчується і їсть здорову їжу. З малого віку треба показати їм, як бути здоровими й приймати себе такими, якими ви є,
– зазначила дизайнерка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British GLAMOUR (@glamouruk)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Вікторія Бекхем Зіркові мами Зіркові діти
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