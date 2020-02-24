У мультфільмі від Disney і Pixar з'явився перший ЛГБТ-персонаж (спойлер)
Протягом останнього року студії-кіногіганти не припиняють приголомшувати новинками, які анонсують у своїх прем'єрах. Так, у новому мультфільмі від Disney і Pixar "Уперед" творці представили першу героїню-лесбійку.
Прем'єра довгоочікуваного мультфільму "Уперед" в Україні запланована лише на 5 березня. Однак у світовий прокат картина вийшла 21 лютого, тому фанати Disney встигли поділитися враженнями від переглянутої стрічки.
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Так, на сайті видання Huff Post з'явилася інформація, про яку не говорили творці мульта під час анонсів у вигляді промо-роликів чи навіть напередодні прем'єри.
Як виявляється, слідом за Marvel студії Disney і Pixar теж доєдналися до компаній, які підтримують ЛГБТ-спільноту – вони додали гомосексуального персонажа. Нею виявилася лесбіянка Спенсер, яка працює офіцером поліції. Персонажа озвучувала акторка Ліна Вейт.
Спенсер з мультфільму "Уперед" / IMDb
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Уперед: трейлер українською онлайн
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