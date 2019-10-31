У надто відвертому мереживному боді і посеред квітів: Жозефін Скрівер показала сексуальне фото

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Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

Відома данська модель, "ангел" Victoria's Secret, та зірка обкладинок популярних глянців показала фанатам чергове гаряче фото. 26-річна зваблива Жозефін Скрівер сексуально позувала посеред розкішних квітів.

Нове фото данська модель, яка вже давно підкорила не один світовий подіум, опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Варто додати, що у цій соціальній мережі за Жозефін Скрівер стежить понад 6 мільйонів людей, тому за добу її світлину вподобало понад 160 тисяч людей.

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На світлині 26-річна данка позує у чорному мереживному боді з глибоким V-подібним вирізом, завдяки якому засвітила своє декольте. Грайлива модель позувала, сидячи на рожевому дивані у королівському стилі. Він був розташований посеред кімнати, яка нагадувала оранжерею.

Позаду звабливої Жозефін було багато піонів, а вона красиво доповнила ніжну картину своїм напівоголеним виглядом. Її волосся було природно вкладене, стрункі ноги закинуті одна на одну, а млосний і водночас сексуальний погляд був направлений прямо в камеру.

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Жозефін Скрівер
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