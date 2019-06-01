У надувних кулях з каучуку: світ шокував дивакуватий показ молодого дизайнера – відео

У п'ятницю, 31 травня, у Лондоні пройшов показ випускників бакалаврської програми Central Saint Martins. Найбільше запам'ятався молодий дизайнер з Норвегії Фредрік Тьярандсен, який випустив моделей на подіум у великих надувних резинових кулях.

Як пише Vogue, Тьярандсен раніше працював в Balenciaga, Louis Vuitton, Craig Green і JW Anderson і став переможцем L'Oréal Professionnel Young Talent Award.

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Показ колекції вбрання від молодого дизайнера пройшов справді ефектно! Моделі виходили на подіум у прозорих кулях з кольорової гуми, після чого з неї нібито виходило повітря та вбрання перетворювалося на сукню, спідницю або інший атрибут гардеробу.

Каучук з колекції норвезького дизайнера виробляється компанією на Шрі-Ланці, де його збирають місцеві фермери.

Як повідомив Фредерік, він присвятив колекцію тому невловимому моменту в житті людини, коли самосвідомість стає активною.