У надувних кулях з каучуку: світ шокував дивакуватий показ молодого дизайнера – відео

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Показ Фредеріка Тьярандсена
Показ Фредеріка Тьярандсена / Instagram / @fredriktjaerandsen

У п'ятницю, 31 травня, у Лондоні пройшов показ випускників бакалаврської програми Central Saint Martins. Найбільше запам'ятався молодий дизайнер з Норвегії Фредрік Тьярандсен, який випустив моделей на подіум у великих надувних резинових кулях.

Як пише Vogue, Тьярандсен раніше працював в Balenciaga, Louis Vuitton, Craig Green і JW Anderson і став переможцем L'Oréal Professionnel Young Talent Award.

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Показ колекції вбрання від молодого дизайнера пройшов справді ефектно! Моделі виходили на подіум у прозорих кулях з кольорової гуми, після чого з неї нібито виходило повітря та вбрання перетворювалося на сукню, спідницю або інший атрибут гардеробу.

 

Каучук з колекції норвезького дизайнера виробляється компанією на Шрі-Ланці, де його збирають місцеві фермери.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 10 Men (@10menmagazine)

 

Як повідомив Фредерік, він присвятив колекцію тому невловимому моменту в житті людини, коли  самосвідомість стає активною.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 米米 (@liuytm)

 

 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Тиждень моди
Джерело: LifeStyle 24
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