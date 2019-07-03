У накидці на голе тіло: Наомі Кемпбелл взяла участь у провокативній фотосесії в метро

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Наомі Кемпбелл оголилась для зйомки
Наомі Кемпбелл оголилась для зйомки / Instagram / @maisonvalentino

Знаменита британська модель Наомі Кемпбелл з роками не втрачає своєї привабливості. Манекенниця, яку нещодавно назвали "іконою стилю", взяла участь у пікантній фотосесії в звичайному метро.

Перед камерою Наомі Кемпбелл постала у розкішній блискучій накидці зеленого кольору, яку вона одягнула на голе тіло. Свій еротичний образ модель доповнила маленькою сумочкою та взуттям на підборах.

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Відомо, що приголомшливі кадри Наомі Кемпбелл зробила для реклами бренду Valentino. Знаменита манекенниця очолила кампанію VRING Pre-Fall 2019, в якій популяризують сумочки. Авторами провокативної зйомки були фотографи Інез Лаамсвеерде і Вінуд Матадін, які вирішили провести зйомки у звичайному метро. Митці обрали нью-йоркську підземку, яку перекрили на час знімального процесу. 

Гола Наомі Кемпбелл пройшлась однією зі станцій, прикриваючи інтимні місця накидкою. Окрім цього, модель проїхала у вагоні метро, обираючи кокетливі пози для сидіння. Автори реклами створили ролик та фото в чорно-білих тонах, а от на своїх сторінках в Instagram показали кілька кадрів у кольорі. 


Наомі Кемпбелл у рекламі Valentino / Фото Instagram / @naomi, @maisonvalentino

Дивіться рекламу для Valentino за участю Наомі Кемпбелл: відео 18+

 

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Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Мода Наомі Кемпбелл
Джерело: LifeStyle 24
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