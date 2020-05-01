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У напівпрозорій футболці та в обіймах коханого: Ана де Армас відсвяткувала день народження

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Ана де Армас відсвяткувала день народження
Ана де Армас відсвяткувала день народження / Instagram / @ana_d_armas

Кубинська кіноактриса ще в лютому цьогоріч закрутила роман з голлівудською зіркою Беном Аффлеком, з яким проводить ізоляцію. Разом з коханим Ана де Армас відсвяткувала й свій 32-й день народження. Знаменитість поділилася чуттєвими кадрами, на яких позувала поряд з обранцем у відвертій напівпрозовій футболці.

Ана де Армас та Бен Аффлек впродовж карантину неодноразово потрапляли в об'єктив папараці, проте цього разу закохані вирішили поділитися романтичними кадрами, зробленими самостійно. Акторка опублікувала серію фото на особистій сторінці в інстаграмі з нагоди 32-го дня народження, яке вона відзначила з коханим вчора, 30 квітня. 

До теми Ана де Армас переїхала в маєток Бена Аффлека, – ЗМІ

Свято пара розділила лише вдвох. Вони ізолювалися у будинку серед пустелі та насолоджувалися компанією одне одного. Попри карантин, Бену Аффлеку вдалося організувати для обраниці справжнє торжество з численними повітряними кульками, шоколандим тортом зі свічками та романтичною прогулянкою серед запаморочливих пейзажів. 

Дякую всім за побажання до дня народження та любов! Вип'ємо за ще один чудовий рік,
– прокоментувала іменинниця Ана де Армас. 

Для знакового дня вона обрала сміливий образ. Зірка позувала джинсах та в напівпрозорій футболці пудрового кольору без білизни, засвітивши бюст в обтислому вбранні. Її look завершили численні золоті ланцюжки з амулетами. Найбільший шквал обговорення викликали кадри, на яких зірка постала в обіймах кохааного Бена Аффлека. На одій світлині пара насолоджувалася прогулянкою кам'яною пустелею, а на іншій – заходом сонця. 

Що відомо про роман Бена Аффлека та Ани де Армас?Зірки познайомились на знімальному майданчику фільму "Глибока вода". Саме тоді в лютому 2020 року зародилися їхні почуття. Після завершення зйомок актори влаштували романтичну відпустку та нині не приховують свої почуття від преси, проте жодним чином не коментують роман. 
Інсайдери запевняють, що Бен Аффлек та Ана де Армас з'їхалися у маєток актора в Лос-Анджелесі, де й проводять ізоляцію. Голлівудська зірка хоче познайомити нову обраницю з трьома дітьми від першого шлюбу з акторкою Дженніфер Гарнер – 14-річною Вайолет, 11-річною Серафіною і 8-річним Семом. 

Автор: Марина Джура
Теги: Зіркові дні народження Бен Аффлек Новини LifeStyle Зіркові романи LifeStyle
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