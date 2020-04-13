У напівпрозорому боді: вагітна Джамала засвітила округлий живіт

Відома співачка готується вдруге стати мамою. Попри те, що Джамала не афішує стать та прогнозовану дату появи на світ малюка, вона з радістю ділиться змінами свого тіла. Так, зірка засвітила округлий живіт у новій домашній зйомці.

Джамала – одна з тих знаменитостей українського шоу-бізнесу, які ретельно дотримуються карантинного режиму. Зірка залишається вдома не лише заради свого здоров'я, а й заради майбутнього малюка. Під час другої вагітності співачка вирішила позбавити себе ризиків у період пандемії коронавірусу.

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На особистій сторінці в інстаграмі Джамала активно публікує нові світлини зі своєї квартири у Києві. Вона ледь не щодня влаштовує домашні зйомки у яскравих образах та з макіяжем. А сьогодні, 13 квітня, вирішила показати себе "ранкову".

Перед камерою артистка позувала просто на підлозі без косметики на обличчі. На ній – широкі рвані джинси чорного кольору та обтисле нюдове боді з візерунками, яке дозволяє майбутній матусі показати своє тіло у повній красі. Легкий матеріал вбрання допоміг Джамалі акцентувати увагу на округлому животику. Ранкове сонячне проміння та щира усмішка співачки додали гармонії серії світлин. Аби побачити зірку в повній красі, гортайте вправо!

Нагадаємо, що про поповнення у родині Джамала сповістила світлиною на інстаграм-сторінці, на якій позувала поряд з чоловіком Бекіром Сулеймановим та сином Еміром на березі моря. Виконавиця зізналася, що мріє про велику сім'ю, у якій буде виховувати чотирьох нащадків. Наразі зірка не стане відмовлятися від музичної кар'єри та продовжить записувати пісні навіть при надії.