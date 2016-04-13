"У нас однаково працює мозок": батько Хейлі Болдуін розповів про стосунки із Бібером

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Джастін Бібер і Хейлі Болдуін
Джастін Бібер і Хейлі Болдуін / Instagram/ @justinbieber

Батько знаменитої моделі і наречної Джастіна Бібера Хейлі Болдуін поділився подробицями їхніх відносин із майбутнім зятем. 52-річний Стівен Болдуін зізнався, що попри молодий вік, хлопець нагадує йому дорослого його.

Нещодавно мама Джастіна Бібера опублікувала спільне фото з майбутньою невісткою, зворушливо прокоментувавши його. Тепер батько Хейлі Болдуін розповів іноземному виданню TMZ, якої думки він про майбутнього зятя.

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Стівен Болдуін зізнався, що в дечому вони з Джастіном дуже подібні.

Він знає, чого хоче, і зараз всіляко прикладає до цього зусилля. Він мріє про свою власну родину і тепер настав час виконати цю мрію. Ми дуже щасливі, ми молимося за них. Протягом усієї його кар'єри Джастін багато віддавав. Тепер він має право виділити час виключно на себе. Це дуже важливо, особливо, коли ти вже виріс,
– сказав 52-річний батько Хейлі Болдуін про Джастіна Бібера.

Також Стівен додав, що любить хлопця за те, що коли до нього приходить блискуча ідея, він одразу втілює її в життя. А також додав, що майбутній чоловік його доньки справжній, і, попри молодий вік, не хоче бути дитиною.

Ми з ним трохи схожі, у нас однаково працює мозок. Найцінніше для мене в Джастіні – його добре серце, воно більше, ніж цілий світ, розумієте? Він по-справжньому любить оточуючих людей і хоче бути благословенним Богом. Він молода людина, але вже багато в чому схожий на мене, – продовжив чоловік.

52-річний батько Хейлі Болдуін завершив своє інтерв'ю словами про порядність Джастіна Бібера. "Він мріє змінити цей світ і допомагає багатьом людям. І водночас він залишається скромним і з добрим серцем", – додав Стівен Болдуін.

Теги: LifeStyle Джастін Бібер Хейлі Болдуін
Джерело: Lifestyle
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