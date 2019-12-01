У нас сльози наверталися, – ведуча Лідія Таран розповіла про повернення Алли Мазур з онколікарні

Телеведуча ТСН Алла Мазур публічно заявила про боротьбу з раком 12 листопада. Відтоді зірка отримала шалену підтримку від представників вітчизняного шоу-бізнесу та прихильників. Днями Лідія Таран розповіла, як її колега повернулась до роботи після початку курсу лікування.

У програмі "Світське життя" вона зізналаcь, що ніхто не очікував швидкого повернення Алли Мазур в ефір. Всі ведучі ТСН підтримали колегу, в якої виявили злоякісну пухлину, та були готові тимчасово замінити її на роботі. Однак Алла Мазур після початку лікування повернулась до зйомок та мужньо оголосила Україні про свій діагноз.

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Вона велика молодець! Ми навіть не очікували, що вона вийде в ефір вже після початку курсу лікування. Ми були впевнені, що певний час нам треба буде її підстрахувати, але вона вийшла в ефір. У нас сльози наверталися, бо це велика мужність – сказати про свою хворобу на всю країну,

– розповіла Лідія Таран.

Ведуча додала, що Алла Мазур стала прикладом для суспільства. За словами Лідії Таран, заява телезірки надихнула чимало людей на регулярне обстеження.

"Коли публічна людина робить таку заяву, вона привертає увагу безлічі жінок і чоловіків, які підуть потім перевірятися. Особливо жінок, у яких є діти і які розуміють, що їм треба жити далі. Це як суспільний виклик", – запевнила Лідія Таран.

Дивіться інтерв'ю з Лідією Таран у "Світському житті": відео

Що відомо про хворобу Алли Мазур

Всередині листопада Алла Мазур публічно оголосила, що бореться із раком. 54-річна ведуча ТСН оприлюднила діагноз на офіційній фейсбук-сторінці та, не вдаючись у деталі, заявила, що почала боротьбу зі смертоносною недугою.

У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, є безсимптомні. І я – починаю боротися,

– зізналась українська телеведуча.

Окрім цього, Алла Мазур поділилась, що спершу не хотіла розповідати прихильникам про хворобу. Проте згодом зрозуміла: її приклад може врятувати інше життя. Тому телеведуча закликала українців дбати про своє здоров'я та проходити обстеження у лікарні. Наприкінці звернення Алла Мазур подякувала рідним та колегам, які підтримали її у складний час.

"Вдячна собі, що таки знайшла час для огляду. Вдячна українським лікарям, які вчасно відправили на біопсію, виконавши міжнародний протокол. Вдячна за допомогу моїй родині, моїм друзям, моїм колегам з ТСН, готовим підставити плече у важку хвилину... І розказую, щоб надихнути кожну українську жінку, особливо після 45-ти, проходити профілактичний огляд хоча б раз в рік. І зробити це – невідкладно", – написала телеведуча.

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