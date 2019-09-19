У нас все дуже строго, – Кеті Перрі розповіла про стосунки зі своїм нареченим Орландо Блумом

34-річна американська співачка Кеті Перрі, яка у 2018 році була визнана найбільш високооплачуваною у своїй галузі, відверто розповіла про відносини зі своїм нареченим. За її словами, 42-річний Орландо Блум добряче змінив її життя, ставши його частиною.

Понад пів року тому Кеті Перрі та Орландо Блум офіційно заручилися, проте про організацію святкування їхнього весілля вони поки що замовчують. Однак про стосунки американська співачка говорить вільно, не приховуючи відвертих деталей.

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Днями 34-річна Кеті Перрі стала гостею шоу Еллен Дедженерес, де і розповіла про спільне життя зі своїм нареченим. За словами зірки, відносини з британським актором пішли їй лише на користь.

У нас все дуже строго та за розкладом. Раніше я спала до 11 ранку, а зараз я, як нормальна людина, засинаю о 10 вечора, тому що вранці у нас підйом о 8 годині ранку. Тому можу точно сказати, що я подорослішала у цих стосунках. Я думаю, що досі одягаюся як дитина, тому що так борюся з дорослішанням,

– заявила Кеті Перрі.

Проте, попри свою дитячість у виборі одягу, вона не соромиться дорослих і справжніх почуттів до свого коханого. Перед камерою, знаючи що шоу перегляне не один мільйон людей, вона заговорила про Орландо Блума, як про найкращого чоловіка у світі. "Він найдобріший з усіх чоловіків, яких я зустрічала. Він дуже зворушливий, емоційний і духовний", – зізналася Кеті Перрі.

Дивитися повний випуск TheEllenShow з Кеті Перрі: відео