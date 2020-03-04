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У Нацвідборі перемогли не Go_A, а український фольклор: музиканти про тріумф на конкурсі

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Переможці Нацвідбору на Євробачення від України – GO_A / Instagram / @go_a_band

Український етнофолк-гурт Go_A цьогоріч переміг у Національному відборі Євробачення-2020. Музиканти зізнаються, що не могли повірити у власну перемогу втім переконані, що у цьому випадку велика заслуга українців, адже саме вони захотіли почути на конкурсі українську пісню.

Вокалістка Катерина Павленко та засновник гурту Тарас Шевченко в інтерв’ю для видання "Таблоїд" розповіли, що хоч і йшли на конкурс, але до кінця не вірили, що переможуть. Оскільки вони за 7 років існування колективу не мали менеджерів чи піарників.

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Якщо чесно, я думала, що ми сходимо на Нацвідбір, підтягнемо нову аудиторію і сядемо писати наступний альбом… Як можна було повірити в перемогу гурту, який грає 7 років, але досі не має ні менеджерів, ні піарників? Ми думали, що таке можливо тільки в кіно. Але це сталося насправді!
– поділилась Катерина Павленко.

Вокалістка додала, що наважилась піти з колегами на Нацвідбір лише через постійні питання фанатів, коли вони зрештою наважаться на конкурс. Але цього року менеджери конкурсу звернулися до Go_A, тому ті погодилися.

"Суспільне" зараз більше спілкується з організаторами Євробачення, узгоджує наш майбутній виступ. Ми ж натомість шукаємо команду, яка буде займатися піаром Go_A в Україні", – додала Катерина.

Щодо конкурсної пісні, то Павленко переконана, що саме українська народна творчість, яку вони просто добре презентують, і перемогла на конкурсі відбору.

У Нацвідборі на Євробачення перемогли не Go_A. Переміг український фольклор. Глядачі та журі віддали голоси за українську пісню, і це не може не тішити,
– резюмувала співачка.

Нагадаємо, що 22 лютого в Києві пройшов фінал Національного відбору Євробачення-2020. За результатами голосування глядачів та суддів, перемогу здобули представники гурту Go_A. Відтак саме вони виступлять у наступному етапі шоу та презентують на європейській сцені пісню Solovey.

Go_A – Solovey у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020: дивитись відео онлайн

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України Go_A Євробачення Євробачення 2020 LifeStyle
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