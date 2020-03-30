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У Netflix вигадали оригінальний спосіб, як змусити людей дотримуватись умов карантину

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Netflix запустив хвилю спойлерів / www.eduget.com

Світ потерпає від пандемії коронавірусу. Однак навіть моторошні дані про смертність від COVID-19 не змушує деяких людей дотримуватись умов самоізоляції. Тому представники стрімінгової компанії Netflix придумали оригінальний спосіб, як змусити людей залишатись вдома під час карантину.

У США встановили великі бігборди зі спойлерами найпопулярніших шоу Netflix. Плакати розкривають найгостріші деталі фільмів і серіалів, тому прогулянки містом для кіноманів може зіпсувати їм настрій. Таким чином Netflix оригінально закликав людей залишатись вдома на самоізоляції. 

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Оригінальну ідею подали учні Miami Ad School. Саме вони запропонували встановити щити зі спойлерами. Наразі Netflix розповів, що буде в епізодах серіалів "Дивні дива", "Нарки" та "Любов сліпа".

Якщо вірус не завадить вам вийти, то можливо зможуть ці спойлери,
– заявили представники Netflix. 


Спойлери від компанії Netflix


Netflix закликає залишатись вдома

Станом на 29 березня у США підтвердили COVID-19 у 142 178 осіб. З них померло від ускладнень – 2 484 людини. Водночас одужати вдалось 1095 інфікованим. За розрахунками західних ЗМІ, цього вікенду кожних 17 хвилин в Нью-Йорку помирала людина від коронавірусу. Окрім цього, всього за добу кількість інфікованих зросла на 20 тисяч. 

Такі дані спричинені тим, що люди нехтують порадами ВООЗ та уряду і виходять на вулиці. Водночас Дональд Трамп вирішив поки не вводити жорсткий карантин у країні, як це зробили в Італії. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 LifeStyle Новини США Netflix Кіно
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