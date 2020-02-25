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У нічній сорочці: вагітна донька Ольги Сумської позувала в ніжній фотосесії

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Акторка Антоніна Паперна / Instagram / @tonya_papernaya

Українська акторка театру та кіно Антоніна Паперна днями здивувала прихильників, коли показала свою донечку Єву. Тепер знаменитість оприлюднила чарівні фото в особливому стані.

Старша донька Ольги Сумської Антоніна зовсім скоро вдруге стане мамою. Про це зовсім недавно розповіла вона та її обранець, російський актор Володимир Яглич. Розсекретивши свій прекрасний стан, Тоня ділиться з підписниками в інстаграмі "вагітними" кадрами.

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У своєму фотоблогу Антоніна опублікувала світлину, на якій позує, опустивши очі донизу та ніжно тримається за живіт. Одягнена у вишневу нічну сорочку та напівпрозору накидку чорного кольору.

Волосся знаменитості було вкладене в гарну зачіску з легкими локонами, а на обличчі був ніжний макіяж з акцентом на очах. Також на фотографії можна побачити вишневий манікюр акторки.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Ольга Сумська Зіркові батьки Стиль і мода
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