У нічній сорочці: вагітна донька Ольги Сумської позувала в ніжній фотосесії

Українська акторка театру та кіно Антоніна Паперна днями здивувала прихильників, коли показала свою донечку Єву. Тепер знаменитість оприлюднила чарівні фото в особливому стані.

Старша донька Ольги Сумської Антоніна зовсім скоро вдруге стане мамою. Про це зовсім недавно розповіла вона та її обранець, російський актор Володимир Яглич. Розсекретивши свій прекрасний стан, Тоня ділиться з підписниками в інстаграмі "вагітними" кадрами.

Читайте також: Ольга Сумська прокоментувала появу внучки на обкладинці журналу

У своєму фотоблогу Антоніна опублікувала світлину, на якій позує, опустивши очі донизу та ніжно тримається за живіт. Одягнена у вишневу нічну сорочку та напівпрозору накидку чорного кольору.

Волосся знаменитості було вкладене в гарну зачіску з легкими локонами, а на обличчі був ніжний макіяж з акцентом на очах. Також на фотографії можна побачити вишневий манікюр акторки.