У них дуже зрілі стосунки, – інсайдери розповіли, що відбувається між Піттом та Еністон

Мабуть, чи не найбільш обговорюваною парою у світі стали Бред Пітт і Дженніфер Еністон. Колишнє подружжя взяло участь в церемонії нагородження Гільдії кіноакторів США. Там актори обмінялись ніжними обіймами перед камерами, які сприйняли як натяк на возз'єднання.

Інсайдери видання Entertaiment Tonight розповіли, що ж насправді відбувається між Дженніфер Еністон та Бредом Піттом. За словами близьких друзів акторів, вони налагодили спілкування після розлучення. Бред Пітт вибачився перед колишньою дружиною за свої помилки та отримав від неї пробачення. Тому тепер актори залюбки проводять час у компанії їхніх друзів та підтримують один одного на важливих подіях.

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"Бред став абсолютно розсудливою людиною, він зовсім інший, ніж коли був з Джен у шлюбі. Він багато працював над собою. Тепер Бред вибачився перед нею за багато речей, які створювали проблеми в їхніх стосунках. Він дійсно взяв на себе відповідальність за свої помилки, і це змінило їхнє спілкування сьогодні. Вони обидвоє вирішили рухатись вперед", – розповів інсайдер.

Окрім цього, інсайдери додали, що Бреда Пітта та Дженніфер Еністон поєднують не тільки спільні спогади, але й болючі розлучення, які вони пережили. Тому актори по-іншому сприймають один одного та знаходять порозуміння в багатьох темах.

Зараз вони просто люблять і обожнюють один одного, і стали набагато ближчими друзями після розлучення. У них дуже зрілі стосунки, які розвивалися з плином часу, тому що вони обидвоє пережили невдалі шлюби. Бред дуже виріс в очах Джен з того часу, коли вони розлучилися,

– додали інсайдери.

Та чи планує Бред Пітт повернути колишню кохану, наразі невідомо. Тому прихильникам залишається тільки милуватись спільними знімками кумирів.



Бред Пітт та Дженніфер Еністон на премії SAG Awards 2020 / Getty Images

Водночас Дженніфер Еністон вже встигла дати лаконічний коментар журналістам. "Це означає для мене багато. Ми всі виросли разом. І це просто дуже весела ніч для того, щоб святкувати, підбадьорювати одне одного і продовжувати працювати", – прокоментувала обійми з Бредом Піттом голлівудська зірка.



Бред Пітт та Дженніфер Еністон на премії SAG Awards 2020 / Getty Images

Що відомо про стосунки Пітта та Еністон?Бред Пітт та Дженніфер Еністон познайомили на зйомках серіалу "Друзі". Акторка була однією з головних зірок ситкому, коли ж голлівудський красень тільки починав свою кар'єру. Однак це не завадило Бреду Пітту підкорити Дженніфер Еністон.



Пара одружилась у 2000 році. Бреда Пітта та Дженніфер Еністон називали ідеальною парою в Голлівуді. Однак їхня сімейна ідилія тривала недовго: через 5 років чоловік закрутив роман з колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. Дізнавшись про це, Дженніфер Еністон хутко подала документи на розлучення. Розірвання шлюбу було швидким, адже пара не мала спільних дітей і без галасу поділила майно. У 2019 році інсайдери заявили, що Бред Пітт і досі почувається винним перед екс-коханою та навіть вибачився перед нею на її 50-річчя. Актор наприкінці 2019 року взяв участь у різдвяній вечірці колишньої дружини та провів з нею вечір.