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У них не було гостей: інсайдери розсекретили, як Меган Маркл та принц Гаррі проводять карантин

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як Меган Маркл та принц Гаррі проводять карантин / Фото: Getty Images

Переїзд подружжя з Канади до Лос-Анджелеса збігся у часі зі спалахом коронавірусу. Інсайдери розповіли, що Маган Маркл та принц Гаррі не приймали гостей у новому маєтку. Вони ретельно дотримуються карантину та порушують самоізоляцію лише задля благочинності.

Після відходу від королівської родини Меган та Гаррі не вважають за потрібне оприлюднювати те, як минає їхнє життя в умовах пандемії. Проте інсайдери розсекретили виданню People, що в Лос-Анджелесі пара живе звичним життям та весь свій час проводить у новому будинку. 

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Меган і Гаррі намагаються уникати контактів з людьми, вечорами залишаються вдома з сином Арчі, та досі не запрошували жодних гостей до свого нового маєтку в Малібу, який, як припускають у ЗМІ, раніше належав голлівудському актору Мелу Гібсону. 

Вони проводять вечори вдома, як звичайна сім'я. У них ще не було гостей,
– розповіли інсайдери. 

Крім того, Меган Маркл прагне показати чоловіку Лос-Анджелес очима філантропа – людини, яка сповідує доброзичливе ставлення до суспільства та безкорисливо допомагає нужденним. Саме з цієї причини подружжя все ж тричі порушило режим ізоляції та усамітнення. Меган і Гаррі долучилися до числа волонтерів благодійної організації Project Angel Food та доставляли їжу американцям, які опинилися в групі ризику через спалах коронавірусу. Родина повторювала ініціативу вже тричі: у Великодню неділю, 12 квітня, 15 квітня та 17 квітня.  

Раніше мережу підірвало відео, яке підтверджує благодійні наміри Меган та Гаррі. На кадрах видно, що пара дійсно розвозила їжу родинам та дотримувалася належних заходів безпеки: вони одягли маски, рукавички та зберігали дистанцію у півтора метра.

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Принц Гаррі Меган Маркл
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