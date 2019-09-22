У Німеччині розпочався 186-й "Октоберфест": яскраві фото

Ріки пива, народні костюми та драйвова музика – у Німеччині стартувало найбільше пивне свято у світі. Це вже 186-й за рахунком "Октоберфест", що традиційно проходить у Мюнхені.

Ціна на пиво у порівняно з попереднім роком неабияк зросла. Зараз літровий кухоль пива можна придбати за 11-12 євро, пише DW.

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За порядком на фесті слідкуватимуть майже 600 поліцейських та сотні охоронців приватних фірм. Триватиме свято до 6 жовтня. На цьогорічному "Октоберфесті" очікують понад шість мільйонів туристів.

Найбільше чого я прагну – щоб усе пройшло мирно. На "Октоберфесті" люди знаходять саме те, чого так довго шукали: радості, релаксу та задоволення. А наприкінці свята лише єдине бажання, щоб люди, які приїхали сюди зі всього світу відчули себе справжніми баварцями,

– прем'єр-міністр Баварії Маркус Соедед.



У Німеччині розпочався "Октоберфест"



Це вже 186-й фестиваль пива

Що відомо про фестиваль "Октоберфест"?"Октоберфест" – це щорічний пивний фестиваль у Німеччині. Для німців пиво – це не просто напій, а цілий культ. Відомо, що у Німеччині виготовляють понад 5 тисяч видів пива. Фестиваль традиційно починається у третю неділю вересня і триває аж два тижні. Там туристи та місцеві можуть поласувати колоритними смаколиками, відпочити на атракціонах, а також та взяти участь у різноманітних забавах.