У ніжній сукні з квітковим принтом: ефектний образ королеви Іспанії

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Королева Летиція у квітковій сукні
Королева Летиція у квітковій сукні / www.gettyimages.com

Королівські сім'ї завжди перебувають у центрі уваги громадськості, тому кожен вихід титулованих представників викликає фурор у мережі. Так, 7 травня іспанська королева Летиція приголомшила всіх ефектною появою на офіційному заході.

Чарівна дружина короля Філіпа VI стала запрошеною гостею на відзначенні Всесвітнього дня Червоного Хреста. Під час офіційної події, яка відбулась у Сарагосі 7 травня, королева Летиція поспілкувалась із волонтерами та активістами іспанської філії організації. Окрім цього, вона взяла участь у церемонії нагородження престижними відзнаками. 

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Та не тільки поява Її Величності викликала захват у її прихильників, але й вбрання, яке представниця монархії засвітила. Для особливого виходу Летиція обрала ніжну світлу сукню з квітковим та анімалістичним принтом. Міді-вбрання виглядало розкішно та підкреслювало струнку фігуру королеви. 

До елегантного образу Летиція підібрала туфлі-човники та клатч. Стильні прикраси із зеленим камінням і макіяж з акцентом на очі завершили look королеви Іспанії.

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Іспанська королева в Сарагосі
Іспанська королева в Сарагосі / Getty Images

Як відомо, Летиція є королівським патроном низки благодійних організацій. Зокрема, Її Величність активно підтримує Червоний Хрест в Іспанії та Всесвітню продовольчу програму гуманітарних організацій. 

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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