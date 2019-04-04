У нього мало шансів на життя, – дружина 61-річного Алека Болдуіна розповіла про вагітність

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Алек Болдуін та його дружина Хіларія
Алек Болдуін та його дружина Хіларія / Instagram / @hilariabaldwin

Голлівудський актор Алек Болдуін у 61 рік планував ушосте стати батьком. Та після обстеження його 34-річна дружина Хіларія дізналась, що шансів на життя у майбутньої дитини дуже мало.

Відвертим зізнанням дружина Алека Болдуіна поділилась на своїй сторінці в Instagram. За словами Хіларі, незабаром вона втратить дитину. Таку новину вона вирішила не замовчувати, адже її приклад може допомогти іншим жінкам подолати подібну проблему. 

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Хочу поділитися з вами тим, що, можливо, незабаром у мене трапиться викидень. Я завжди була дуже чесною з вами про все, що стосується моєї сім'ї, фігури, вагітностей. І цю складну новину приховувати теж не хочу тільки через те, що вона негативна. Думаю, важливо показувати не лише гарну картинку, а й правду... Я хочу допомогти тим жінкам, які переживали викидень,
– зізналась Хіларі Болдуін. 

При цьому Хіларі Болдуін додала, що не відчуває сорому від такого зізнання, адже не може вдавати, що все добре, якщо це далеко не так. У перший триместр, за традицією, вона не ділилась новиною про вагітність, однак медики повідомили їй, що шанси на життя цієї дитини дуже малі. 

"Ось, що відбувається: в ембріона прослуховується серцебиття, але воно дуже слабке, і сама дитина не розвивається так, як повинна. Тому зараз ми просто чекаємо – і це найважче. Немає визначеності. Але шанси на його життя дуже і дуже малі. Я впевнена, що я і моя сім'я зможемо пройти через це, навіть якщо цей період виявиться дуже важким. Мені допомагають чудові лікарі, мої дорогі друзі, моя любляча родина, мій чоловік і четверо дітей", – поділилась Хіларі Болдуін, додавши фото з оголеним животом. 

Хто такий Алек Болдуін?Голлівудський актор, відомий за участю у фільмах "Присяжна", "Прелюдія до поцілунку", "Перл-Гарбор", "30 потрясінь", "Жасмин" та ін. До 2002 року Алек Болдвін був одружений з акторкою Кім Бейсінгер, від якої має повнолітню доньку. У 2012 році знаменитість офіційно оформив стосунки з Хіларією Томас. Пара виховує 4 дітей.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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