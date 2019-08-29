У Новій Зеландії туристам заборонили плавати з дельфінами: подробиці

Купання з дельфінами чи екскурсії поруч з їхньою територією користуються неабиякою популярністю серед любителів підводного світу. Проте, як зазначають екологи, такі веселощі шкодять їхньому існуванню. Саме тому чиновники Нової Зеландії вирішили заборонити цей вид розваг, запропонувавши вигідну усім альтернативу.

Про те, що туристи, які прибувають до Нової Зеландії, більше не матимуть змоги купатися разом з дельфінами цілодобово, повідомляє видання Independent.

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У джерелі зазначають, що цей вид розваг шкодить існуванню цілого виду, оскільки тісний контакт і спілкування з людьми відволікає дельфінів від відпочинку, сну, а також, що найбільш важливо, від піклування про потомство та повноцінного харчування.

Також чиновники Нової Зеландії аргументують таку заборону тим, що шум човнів "забирає" у дельфінів близько 86% світлового дня, який вони могли б проводити у разі відсутності інтенсивного руху. Через це дельфіни швидко виснажуються та рано помирають.

Тури на водному транспорті поблизу східного узбережжя, де мешкає чимало дельфінів, заборонили, а на решті території зменшили до 20 хвилин. У місцях, де подивитися на тварин дозволено, можна перебувати лише вранці та до обіду, аби дельфіни могли більше часу почуватися "вдома".