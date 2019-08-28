У новому фільмі від Marvel з'явиться супергерой-гей: подробиці

На фоні скандалу між студіями Disney та Sony за прибуток з фільму "Людина-Павук" президент кіновсесвіту Marvel дивує фанатів гучними заявами. Кевін Фейдж розсекретив важливу деталь сюжету майбутньої прем'єрі стрічки "Вічні". У новій частині супергеройського фільму вперше за історію з'явиться персонаж-гей.

В рамках виставки D23 Expo, що проходила в Каліфорнії днями, президент студії Marvel Кевін Фейдж повідомив, що у фільмі "Вічні" вперше з'явиться супергерой-гей. Про це повідомляє іноземне видання Entertainment Weekly.

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Ба більше, 46-річний голова Marvel Studios прочинив двері у знімальний процес і розсекретив ще кілька деталей з сюжету. За його словами, новоспечений супергерой буде доволі цікавим персонажем.

Він одружений, у нього є сім'я, і це лише мала частина того, ким він є,

– заявив Кевін Фейдж.

Як повідомлялося раніше, у картині також зіграють голлівудська знаменитість Анджеліна Джолі, зірка серіалу "Гра престолів" Кіт Харінгтон, Джемма Чанг, а також Сальма Хайєк. А фільм "Вічні" розповість про історію раси надлюдей, які з'явилися завдяки магічним космічним істотам целестіалам.