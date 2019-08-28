У новому фільмі від Marvel з'явиться супергерой-гей: подробиці

127 Читать новость на русском
Персонажі з фільмів від Marvel
Персонажі з фільмів від Marvel / Polygon

На фоні скандалу між студіями Disney та Sony за прибуток з фільму "Людина-Павук" президент кіновсесвіту Marvel дивує фанатів гучними заявами. Кевін Фейдж розсекретив важливу деталь сюжету майбутньої прем'єрі стрічки "Вічні". У новій частині супергеройського фільму вперше за історію з'явиться персонаж-гей.

В рамках виставки D23 Expo, що проходила в Каліфорнії днями, президент студії Marvel Кевін Фейдж повідомив, що у фільмі "Вічні" вперше з'явиться супергерой-гей. Про це повідомляє іноземне видання Entertainment Weekly.

Читайте також: Через конфлікт Disney та Sony майбутнє фільму "Людина-павук" досі не визначено: деталі скандалу

Ба більше, 46-річний голова Marvel Studios прочинив двері у знімальний процес і розсекретив ще кілька деталей з сюжету. За його словами, новоспечений супергерой буде доволі цікавим персонажем.

Він одружений, у нього є сім'я, і це лише мала частина того, ким він є,
– заявив Кевін Фейдж.

Як повідомлялося раніше, у картині також зіграють голлівудська знаменитість Анджеліна Джолі, зірка серіалу "Гра престолів" Кіт Харінгтон, Джемма Чанг, а також Сальма Хайєк. А фільм "Вічні" розповість про історію раси надлюдей, які з'явилися завдяки магічним космічним істотам целестіалам.

blog_ava
Скільки людей довіряють Зеленському після 100 днів його президентства: нові соціологічні дані
сьогодні
8269
Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей
сьогодні 11:00 "Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей
Юлія Ліпенцева 359
Дизайнеру Тому Форду – 58: найкращі цитати майстра провокації
27 серпня 17:01 Дизайнеру Тому Форду – 58: найкращі цитати майстра провокації
507
MTV Video Music Awards 2019: ефектні фото з червоної доріжки
27 серпня 14:10 MTV Video Music Awards 2019: ефектні фото з червоної доріжки
408
Невідома Туреччина: 10 місць, які варто побачити
27 серпня 13:20 Невідома Туреччина: 10 місць, які варто побачити
3300
Джамалі 36: правила життя і найкращі цитати
27 серпня 10:23 Джамалі 36: правила життя і найкращі цитати
Настя Сукач 3186
Новини
Більше новин
Залиште відгук